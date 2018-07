Mondiali 2018: la Francia vola in Finale! I transalpini per la terza volta nella loro storia nell’atto conclusivo. Sono battibili?

La Francia centra il proprio obiettivo: in Finale mondiale per la terza volta nella loro storia, dopo il 1998 ed il 2006. Un successo pienamente meritato quello dei transalpini a San Pietroburgo contro il Belgio. L’1-0 firmato dalla rete di Samuel Umtiti è valso il trionfo ma il passivo tra le due compagini sarebbe potuto essere ben superiore se non ci fosse stato uno straordinario Thibaut Courtois ad opporsi ai calciatori di Didier Deschamps.

Tuttavia, l’organizzazione dei Galletti è stata tale che l’attacco, che tanto bene aveva fatto contro il Brasile, sia stato disinnescato. Lo spauracchio Lukaku annullato dalla coppia dei centrali francesi ed il solo Hazard a predicare nel deserto ha potuto fare poco nel match odierno. Una squadra compatta, molto corta ed abile nelle ripartenze con un Kylian Mbappé che, a tratti, ha fatto vedere delle giocate di grande qualità.

Ma questa Francia abbonda di talento. Stasera, nell’appuntamento con la storia, Paul Pogba ha fatto sempre la cosa giusta, facendo vedere alcuni numeri dei suoi palla al piede, difendendo quando era il caso di farlo ed ispirando la manovra nei contropiedi organizzati dei transalpini. E poi Antoine Griezmann. Il gioiello dell’Atletico Madrid ha telecomandato il pallone sulla testa di Umtiti, sugli sviluppi del calcio piazzato e quando si è acceso lui tutti i suoi compagni ne hanno giovato.

E così, questa squadra, altamente accreditata alla vigilia, sarà sul campo del Luzhniki Stadium per provare a bissare il successo di Zinedine Zidane e compagni nel 1998 e permettere al proprio allenatore di essere il terzo nella storia della rassegna iridata a conquistare il titolo sia da giocatore che da tecnico (prima di lui Mário Zagallo e Franz Beckenbauer). E’ battibile questa selezione?

Stasera i punti deboli mostrati sono stati decisamente pochi e chiunque sarà tra Inghilterra e Croazia dovrà fare i conti con una Nazionale molto ben messa in campo, con doti strepitose.













Foto: Marco Iacobucci / Shutterstock.com