Mondiali 2018: il Belgio cerca il primo podio iridato della propria storia, Kane vuole chiudere da capocannoniere

La partita che nessuno avrebbe voluto giocare, la finalina per il terzo posto dei Mondiali 2018 di calcio. Belgio e Inghilterra si contenderanno il podio iridato a San Pietroburgo domani alle ore 16 italiane, anche se l’ambizione di entrambe era quella di giocare domenica 15 luglio a Mosca per la finalissima.

La compagine belga si presenta al match di domani dopo la bruciante sconfitta contro la Francia in semifinale, avvenuta per mano di Umtiti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La partita è stata molto equilibrata e si è di fatto decisa su un dettaglio, una disattenzione da palla inattiva che è costata ai Diavoli Rossi la possibilità di andare in finale. Le motivazioni comunque non mancheranno ai giocatori guidati da Martinez nella partita contro gli inglesi, chiamati a raggiungere il miglior piazzamento della propria storia ai Mondiali (non hanno mai fatto meglio del quarto posto nel 1986) e a chiudere in bellezza un torneo comunque positivo. I belgi giocheranno anche per aiutare Romelu Lukaku nella difficilissima impresa di raggiungere Kane in testa alla classifica marcatori, ma l’attaccante del Manchester United dovrà segnare almeno due gol in più del bomber inglese per diventare capocannoniere della competizione. Con un risultato positivo il Belgio potrebbe anche tornare in vetta al ranking FIFA, anche se dipende anche dal risultato della finale tra Francia e Croazia.

I Three Lions arrivano alla finalina dopo la delusione cocente della partita con la Croazia, in cui sono stati in vantaggio per più di un’ora grazie alla punizione di Trippier ma sono stati prima raggiunti da Perisic e poi superati nel secondo tempo supplementare dal gol di Mandzukic, causato da una disattenzione imperdonabile della difesa. Sicuramente la mancanza di esperienza con la maglia della nazionale inglese della maggioranza dei protagonisti di questa rassegna iridata può aver influito sulla pessima gestione della situazione di vantaggio, ma bisogna dare i giusti meriti ad una Croazia che ha messo in mostra un gioco che avrebbe messo in difficoltà chiunque. Nel match di domani Harry Kane proverà a chiudere il suo Mondiale blindando il titolo di capocannoniere e provando ad incrementare il suo score di sei gol. Gli inglesi, vincendo domani, possono centrare il secondo miglior risultato della propria storia iridata dopo la vittoria casalinga del 1966. Non sarà della partita una delle rivelazioni del torneo, infatti Kieran Trippier rimarrà ai box a causa dell’infortunio subito al termine della semifinale.

Foto: A.PAES/ Shutterstock.com