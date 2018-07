Presentazione Calendario Serie A 2018-2019: data, programma, orario e tv. Come seguire l’evento? Si svelano le giornate e le partite

Cresce l’attesa per l’inizio della Serie A 2018-2019 la cui prima giornata è prevista per sabato 18 agosto. Il massimo campionato italiano, che prevede 38 giornate e che si concluderà il 26 maggio, si preannuncia altamente spettacolare e appassionante con tantissimi campionati pronti a illuminare la scena. L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha indubbiamente conferito grande prestigio alla nostra Serie A con la Juventus sempre più grande favorito per la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo, un’impresa davvero unica e leggendaria che però alcune avversarie come Napoli e Inter proveranno a contrastare.

I tifosi aspettano di conoscere nel dettaglio il Calendario della Serie A 2018-2019: bisognerà aspettare giovedì 26 luglio per conoscere tutti gli incroci di tutta la stagione, per sapere le date dei derby e dei big match, per stilare un’agenda dei momenti chiavi di una stagione avvincente e davvero unica.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della presentazione del Calendario della Serie A 2018-2019 di calcio. L’estrazione dei calendari e l’evento completo avrà luogo negli studi televisivi di Sky. Nei prossimi giorni verranno comunicati orario preciso, regolamento e canali su cui seguire l’evento (che sarà sicuramente in diretta tv su Sky Sport e in DIRETTA LIVE scritta su OASport).

GIOVEDI’ 26 LUGLIO:

Orario da definire Presentazione Calendari Serie A 2018-2019

PRESENTAZIONE CALENDARI SERIE A 2018-2019: COME SEGUIRLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Soltanto nei prossimi giorni verranno svelati i canali su cui l’evento sarà trasmesso in diretta tv e streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per conoscere il calendario giornata dopo giornata.













(foto Ciro Santangelo)