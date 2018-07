Mondiali 2018: Francia, hai la Coppa del Mondo in mano! Super-favoriti, strada spianata senza il Brasile!

Ora la Francia è la grande favorita per conquistare i Mondiali 2018 di calcio. I Galletti sembrano essere lanciatissimi verso il trofeo dopo la clamorosa eliminazione del Brasile, sulla carta la grande avversaria dei transalpini e invece crollato sotto i colpi di uno scatenato Belgio, sempre più rivelazione di questa rassegna iridata (ma stiamo comunque parlando della seconda squadra del tanto bistrattato ranking FIFA).

La compagine guidata da Didier Deschamps sta dominando la parte del tabellone più dura, dopo aver surclassato l’Argentina gli ottavi di finale oggi ha spedito a casa anche l’Uruguay di Suarez (mancava Cavani) ed è così tornata tra le quattro grandi del Pianeta a 12 anni di distanza dall’ultima volta, quando poi perse l’atto conclusivo contro l’Italia. I transalpini sembrano avere la Coppa del Mondo in mano ma in Russia stiamo assistendo a una serie infinita di sorprese e può succedere davvero di tutto nella fase più calda della competizione: la semifinale contro il Belgio sarà più accesa che mai, i Red Devils non avranno più nulla da perdere e cercheranno una nuova impresa stellare per arrivare dove non sono mai riusciti in tutta la storia.

Questa Francia è nettamente superiore alla concorrenza per qualità tecnica: la classe di Pogba, i gol di Mbappé, la concretezza di Griezmann, la solidità della difesa, i buoni movimenti di Giroud. Tra le squadre rimaste in corsa nessuno può contare su un livello di gioco così elevato ma non si può sottovalutare nessuno, a partire dai prossimi avversari che si faranno trascinare da un attacco atomico con Hazard, Lukaku e compani capaci di segnare da un momento all’altro. Senza il Brasile abbiamo la candidata principale per l’apoteosi finale a Mosca ma attenzione anche a chi uscirà dall’altra parte del tabellone: l’Inghilterra ha l’occasione della vita a 52 anni di distanza dall’ultimo trionfo iridato, la Russia vuole sognare di fronte al proprio pubblico, la Croazia di Modric e Mandzukic può fare saltare il banco, la Svezia si gioca il tutto per tutto.













Foto: Influential Photography Shutterstock