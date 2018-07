Maverick Viñales, GP Germania 2018: “Sono contento di come ho guidato oggi, anche se siamo ancora lontani dalle Ducati”

Lo spagnolo Maverick Viñales ha chiuso sul terzo gradino del podio il GP di Germania, nona tappa della stagione 2018 del Motomondiale. Il pilota della Yamaha è stato protagonista di una grande rimonta nella seconda parte della gara, nella quale è riuscito a salire dall’ottava piazza sino alla terza posizione, raggiunta grazie al sorpasso su Petrucci al penultimo giro. La prestazione di Viñales in gara lascia intravedere dei progressi della Yamaha, considerando anche il secondo posto di Rossi dietro ad un Marquez imbattibile sul tracciato del Sachsenring.

L’iberico classe 1995 ha poi analizzato la gara ai microfoni di Sky: “La nostra strategia era quella di essere veloci nell’ultima parte di gara, anche se non mi aspettavo di perdere tutte quelle posizioni al via. Oggi era difficile perché si scivolava molto ma sono contento perché ho guidato bene soprattutto alla fine e con la Yamaha stiamo lavorando per migliorare in vista delle prossime gare. Siamo ancora lontani dalle Ducati, oggi perdevamo molto in uscita dall’ultima curva ed è per questo che sono rimasto bloccato nel traffico per molti giri. Oggi abbiamo fatto comunque un buon set-up e sono contento perché stiamo migliorando poco a poco, anche se c’è ancora molto lavoro da fare. Se riuscissi a migliorare nei primi 10 giri potrei lottare con Marc (Marquez) ma il problema è che ho mancanza di grip nei primi giri e mi sembra di guidare con gomme più usate nei primi giri rispetto alla fine, la verità è che dobbiamo provare a gestire meglio questo problema che ormai si ripresenta ad ogni gara“.













(foto Valerio Origo)