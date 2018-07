Maverick Vinales, GP Germania 2018: “La moto è in crescita e punto ancora ad un podio”

Maverick Vinales sbarca al Sachsenring per il Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP, con la chiara intenzione di ripetere il brillante podio conquistato ad Assen. Il pilota spagnolo vuole proseguire sulla scia positiva tracciata in Olanda, e le sue parole lo confermano: “Voglio puntare al podio e continuare sulla strada intrapresa ad Assen, dove abbiamo disputato una gara incredibile – spiega il catalano nel corso della conferenza stampa. La moto sta migliorando e sono fiducioso, soprattutto perché vedo che il mio stile guida sta sempre più adattandosi alla moto. La pista del Sachsenring mi piace, per cui voglio disputare un weekend importante”.

Anche per Vinales, ovviamente, un pensiero sull’argomento di giornata: il ritiro di Dani Pedrosa: “Se ne va un riferimento per tutti noi e per tutto il pubblico spagnolo. Sinceramente speravo venisse a correre in Yamaha nella prossima stagione perché ci avrebbe dato una grande mano. Peccato, ma se ha deciso così, sono contento per lui. Avevo provato a parlargli qualche tempo fa, visto che ho una buonissima relazione con lui, ma ormai aveva già deciso”.

Voci di corridoio parlano di un possibile, o forse probabile, addio alla pista del Sachsenring. Secondo il portacolori della Yamaha si perderebbe una enorme occasione: “Sarebbe una brutta notizia se non corressimo più su questa pista. A me piace e il pubblico merita un Gran Premio. Altri circuiti alternativi, sinceramente, non ne conosco”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo