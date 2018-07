Lotta, Europei junior 2018: Giovanni Freni è medaglia d’argento! Jacopo Sandron e Luca Svaicari accedono ai ripescaggi per il bronzo

Giovanni Freni è medaglia d’argento agli Europei junior 2018 di lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma.

Il giovane talento azzurro non è riuscito a imporre la propria supremazia nella finale della categoria -55 kg contro l’armeno Minasyan, pagando dazio all’emozione dopo aver annichilito nei turni precedenti il portoghese Cardoso Oliveira Silva in appena 50 secondi, l’ucraino Kuzco con un perentorio 11-0 e il russo Ivanov con un altrettanto convincente 4-0.

Per Freni, in ogni caso, si tratta dell’ennesima conferma delle qualità di un atleta in rampa di lancio, che si appresta a consacrarsi nel panorama internazionale compiendo il grande salto tra i senior con prospettive dorate.

Sono in lotta per le medaglie anche Jacopo Sandron, che domani si giocherà il bronzo grazie all’accesso in finale del tedesco Ginc, suo carnefice agli ottavi della categoria -60 kg, e Luca Svaicari, che nella categoria -97 kg ha ceduto 8-1 contro l’austriaco Ragginger, poi approdato in finale, e potrà contendersi un posto sul podio nella giornata di domani.

Niente da fare, invece, per Ignazio Sanfilippo, sconfitto 8-5 dal bulgaro Dormushev al primo turno della categoria -67 kg, mentre Antonio Malangone (-82 kg) ha tenuto testa a lungo al polacco Szymonowcz, cedendo poi 13-7 nel finale. Simone Tripodi, infine, si è arreso all’ungherese Levai al primo turno della categoria -72 kg.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Live Photo Sport