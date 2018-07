Pentathlon, Mondiali Junior Kladno 2018: Elena Micheli e Aurora Tognetti bronzo nella staffetta femminile

Si sono aperti, con la staffetta femminile, i campionati del mondo junior di pentathlon moderno di svolgimento a Kladno, in Repubblica Ceca ed è arrivata subito una medaglia per l’Italia. Le nostre Elena Micheli e Aurora Tognetti hanno conquistato un bellissimo bronzo nella prova vinta dal Guatemala (con la coppia composta da Sophia Hernandez e Sofia Cabrera) che ha centrato l’oro con 1391 punti, mentre l’argento è andato alla Cina con Zhong Xiuting e Gu Yewen con 1386. Le italiane hanno chiuso a quota 1369 grazie a 219 punti nella scherma, 301 nel nuoto, 300 nell’equitazione e 549 nella laser run. Quarto posto per la Germania con Anna Matthes e Rebecca Langrehr, quinto per la Russia con Adelina Ibatullina e Mariia Khamppu, sesto per la Francia, settimo per la Corea del Sud, ottavo per il Kazakhstan, nono per l’Ungheria e decimo per la Bielorussia.

LA GARA

La staffetta femminile ha preso il via con la prova di scherma con la migliore prestazione del Guatemala con 19 vittorie e 9 sconfitte per 244 punti, davanti proprio all’Italia con 16/12 e 219 punti come le coppie cinesi e coreane. Quinta posizione per la Bielorussia con 15/13 e 210 punti, quindi la Francia con 14/14 e 205.

Seconda disciplina, il nuoto. con la Russia che ha chiuso al comando in 2:04.48 per 302 punti, di un soffio davanti alle italiane, staccate di appena 25 centesimi. Bottino di 301 punti per le nostre atlete, che superano le statunitensi, che hanno chiuso in 2:05.80 per 299. Quarta posizione per le bielorusse in 2:07.15 (296) quinta, invece, per l’Egitto in 2:07.38 (296). Il Guatemala si ferma in 12esima posizione con il tempo di 2:13.12 per 284 punti, ma mantiene il comando della gara con 528 punti totali, davanti all’Italia a 520, la Cina a 511, quindi quarta posizione per la Bielorussia con 506 e la Russia con 504.

Si è passati, quindi, all’equitazione con l’Italia che ha saputo centrare la migliore prestazione con il tempo di 111.0 per un totale di 300 punti, a pari merito con Cina e Repubblica Ceca, mentre quarta si è classificata la Germania con 107.0 (300 punti) e la Russia con il tempo di 107.0 e 293 punti. Con questa prova Aurora Tognetti e Elena Micheli volano al comando della gara con 820 punti, davanti al Guatemala con 818, quindi Cina terza con 811, Russia quarta con 797 e Germania quinta con 789.

Si arriva, dunque, alla laser run. vinta dalla Cina con il tempo di 12:05.10 per 575 punti, davanti al Guatemala che chiude in 12:07.70 con 573 punti che permettono alle centroamericane di agguantare l’oro. Terzo tempo per la Germania in 12:21.90, quinto per l’Italia che, tuttavia, garantisce il gradino più basso del podio alle nostre protagoniste.

Foto: Facebook Aurora Tognetti