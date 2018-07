Atletica, Olimpiadi Tokyo 2020: svelati i criteri di qualificazione. Debutta il ranking, rivoluzione in arrivo!

La IAAF ha svelato in parte il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda l’atletica leggera. A due anni dalla rassegna a cinque cerchi, la Federazione Internazionale, riunitasi a Buenos Aires, ha svelato come funzionerà il sistema di qualificazione per i Giochi in programma nella capitale giapponese.

PERIODO DI QUALIFICAZIONE:

Il periodo per staccare il pass va dal 1° luglio 2019 al 29 giugno 2020 eccezion fatta per 10000 metri, Maratona, gare di marcia, decathlon/eptathlon e staffette dove la finestra si aprirà già il 1° gennaio 2019.

COME CI SI QUALIFICA:

– Gli atleti si possono qualificare in base alla loro posizione nel ranking IAAF al termine del periodo di qualificazione. Non si conosco però ancora i dettagli in merito a questa grande novità che andrà a ricalcare quanto succede nel tennis e nel golf.

– Ottenere il minimo di qualificazione. I tempi e le misure necessarie, però, verranno svelati soltanto al termine di questa stagione. Questo canale sarà rivolto soltanto a quegli atleti capaci di piazzare delle performance importanti ma che non hanno ottenuto il pass tramite il ranking.













(foto FIDAL/Colombo)