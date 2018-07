LIVE Wimbledon 2018, Finale Serena Williams-Kerber in DIRETTA: americana favorita in una partita incerta

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NADAL-DJOKOVIC

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale femminile del torneo di Wimbledon 2018. Si incontreranno quest’oggi Serena Williams, alla sua trentesima finale Slam e decima ai Championships (eguagliata, in quest’ultimo senso, Chris Evert), e Angelique Kerber, che di finali Slam ne ha invece giocate tre, tutte nel 2016, vincendone due.

Si tratta dell’appuntamento con la storia per Serena, che intende raggiungere Margaret Court a quota 24 Slam. Vincendo quest’oggi, inoltre, supererebbe Steffi Graf nel numero di Wimbledon vinti, andando a una sola lunghezza dai nove trionfi di Martina Navratilova, distribuiti tra il 1978 e il 1990. Se invece fosse la Kerber a prevalere, diventerebbe la prima tedesca a farlo proprio dai tempi della Graf, che colse l’ultimo successo nel 1996. Di certo c’è che è la terza tedesca in finale sui sacri prati, dopo la succitata Graf e dopo Sabine Lisicki, che crollò emotivamente contro Marion Bartoli nel 2013.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della finale maschile di Wimbledon: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti a partire dalle ore 15 o, alternativamente, dai minuti successivi alla fine della seconda semifinale maschile tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. Buon divertimento!

14:35 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale femminile di Wimbledon 2018! Serena Williams e Angelique Kerber scenderanno in campo al termine della semifinale maschile ancora in corso tra Novak Djokovic e Rafael Nadal; per questa ragione, l’orario delle 15 non sarà rispettato. Ci risentiremo non appena terminerà il succitato incontro.

