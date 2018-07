LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA: risultati mercoledì 4 luglio. Camila Giorgi vuole vincere, attesa per Roger Federer. Tanta Italia in campo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Wimbledon 2018 (mercoledì 4 luglio). Sulla mitica erba del terzo Slam stagionale spazio ai match del secondo turno maschile e femminile, si inizia a entrare nel vivo del torneo più magico e famoso del mondo e ci sarà da divertirsi.

Tanta Italia in campo: attesissima Camila Giorgi che affronterà la statunitense Brenglein in un match alla portata; al maschile, invece, tre avversari durissimi per Thomas Fabbiano, Paolo Lorenzi e Andreas Seppi che se la vedranno rispettivamente contro lo svizzero Wawrinka, il francese Monfils e il sudafricano Anderson. Spazio anche a Sua Maestà Roger Federer che non dovrebbe avere problemi contro lo slovacco Lacko, rivedremo anche Marin Cilic (contro l’argentino Pella) e Juan Martin Del Potro (contro Lopez).

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Wimbledon 2018 (mercoledì 4 luglio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.30. Buon divertimento a tutti.













Foto: Keith Sherwood / Shutterstock.com