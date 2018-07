Wimbledon 2018 oggi (mercoledì 4 luglio): orari, programma e ordine delle partite. Come vederle in tv e streaming

Oggi, mercoledì 4 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte alta del tabellone maschile e nella parte bassa di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze la ceca Karolina Pliskova, poi toccherà all’elvetico Roger Federer, testa di serie numero uno, mentre a seguire scenderà in campo la statunitense Serena Williams.

Saranno quattro gli azzurri in gara: giocherà l’unica italiana in tabellone tra le donne, Camila Giorgi, e tre degli azzurri in gara tra gli uomini, ovvero Andreas Seppi, Thomas Fabbiano e Paolo Lorenzi. Le sfide saranno visibili in diretta tv su Sky Sport HD, in streaming con SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri.

Di seguito il programma completo della terza giornata del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale.

CAMPO CENTRALE – 14:00

1. Karolina Pliskova v Victoria Azarenka

2. Roger Federer v Lukas Lacko

3. Viktoriya Tomova v Serena Williams

CAMPO N.1 – 14:00

1. Alexandra Dulgheru v Venus Williams

2. Ekaterina Makarova v Caroline Wozniacki

3. Marin Cilic v Guido Pella

CAMPO N.2 – 12:30

1. John Millman v Milos Raonic

2. Agnieszka Radwanska v Lucie Safarova

3. Andreas Seppi v Kevin Anderson

4. Lesia Tsurenko v Barbora Strycova

CAMPO N.3 – 12:30

1. Katie Swan v Mihaela Buzarnescu

2. Paolo Lorenzi v Gael Monfils

3. Thomas Fabbiano v Stan Wawrinka

4. Tatjana Maria v Kristina Mladenovic

CAMPO N.12 – 12:30

1. Luksika Kumkhum v Madison Keys

2. Sam Querrey v Sergiy Stakhovsky

3. John Isner v Ruben Bemelmans

4. Katerina Siniakova v Ons Jabeur

CAMPO N.18 – 12:30

1. Lucas Pouille v Dennis Novak

2. Kiki Bertens v Anna Blinkova

3. Stefanos Tsitsipas v Jared Donaldson

CAMPO N.5 – 12:30

1. Ana Bogdan / Kaitlyn Christian v Yingying Duan / Aliaksandra Sasnovich

2. Taro Daniel / Yoshihito Nishioka v Antonio Sancic / Andrei Vasilevski

3. Dominic Inglot / Franko Skugor v Marton Fucsovics / Mischa Zverev

CAMPO N.6 – 12:30

1. Mirza Basic / Dusan Lajovic v Fabrice Martin / Purav Raja

2. Shuko Aoyama / Jennifer Brady v Darija Jurak / Qiang Wang

3. Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut v Roberto Carballes Baena / Marco Cecchinato

4. Gabriela Dabrowski / Yifan Xu v Alison Riske / Olga Savchuk

CAMPO N.7 – 12:30

1. Anett Kontaveit / Monica Puig v Nicole Melichar / Kveta Peschke

2. Matteo Berrettini / Maximilian Marterer v Roman Jebavy / Andres Molteni

3. Maria Irigoyen / Carina Witthoeft v Kaia Kanepi / Andrea Petkovic

4. Aisam-Ul-Haq Qureshi / Jean-Julien Rojer v David Ferrer / Marc Lopez

CAMPO N.8 – 12:30

1. Rebecca Peterson v Donna Vekic

2. Mackenzie McDonald v Nicolas Jarry

3. Philipp Kohlschreiber v Gilles Muller

CAMPO N.9 – 12:30

1. Andre Begemann / Yasutaka Uchiyama v Pablo Cuevas / Marcel Granollers

2. Christina McHale / Jelena Ostapenko v Naomi Broady / Asia Muhammad

3. Katie Boulter / Katie Swan v Lucie Hradecka / Su-Wei Hsieh

4. Elise Mertens / Demi Schuurs v Sorana Cirstea / Sara Sorribes Tormo

CAMPO N.10 – 12:30

1. Robin Haase / Robert Lindstedt v Ivan Dodig / Rajeev Ram

2. Sofia Kenin / Sachia Vickery v Nicola Geuer / Viktorija Golubic

3. Yulia Putintseva / Ajla Tomljanovic v Kirsten Flipkens / Monica Niculescu

4. Max Mirnyi / Philipp Oswald v Julio Peralta / Horacio Zeballos

CAMPO N.11 – 12:30

1. Anastasia Pavlyuchenkova / Samantha Stosur v Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova

2. Liam Broady / Scott Clayton v Frances Tiafoe / Jackson Withrow

3. Matthew Ebden / Taylor Fritz v Peter Gojowczyk / Benoit Paire

4. Maria Sakkari / Donna Vekic v Xinyun Han / Luksika Kumkhum

CAMPO N.14 – 12:30

1. Sorana Cirstea v Evgeniya Rodina

2. Adrian Mannarino v Ryan Harrison

3. Julia Goerges v Vera Lapko

4. Jay Clarke / Cameron Norrie v Marcelo Arevalo / Hans Podlipnik-Castillo

CAMPO N.15 – 12:30

1. Jonathan Erlich / Marcin Matkowski v Jonathan Eysseric / Hugo Nys

2. Ivo Karlovic v Jan-Lennard Struff

3. Veronika Kudermetova / Aryna Sabalenka v Danielle Collins / Jessica Moore

CAMPO N.16 – 12:30

1. Ken Skupski / Neal Skupski v Ilija Bozoljac / Damir Dzumhur

2. Aljaz Bedene v Radu Albot

3. Belinda Bencic / Kateryna Kozlova v Lara Arruabarrena / Arantxa Parra Santonja

CAMPO N.17 – 12:30

1. Andrea Petkovic v Yanina Wickmayer

2. Guillermo Garcia-Lopez v Daniil Medvedev

3. Madison Brengle v Camila Giorgi

4. Alex Bolt / Lleyton Hewitt v Raven Klaasen / Michael Venus

DA RIASSEGNARE

Non prima delle 18.00

1. Raquel Atawo / Anna-Lena Groenefeld v Xenia Knoll / Anna Smith

Non prima delle 18.00

2. Luke Bambridge / Jonny O’Mara v Lukasz Kubot / Marcelo Melo

Non prima delle 18.00

3. Ysaline Bonaventure / Bibiane Schoofs v Hao-Ching Chan / Zhaoxuan Yang













