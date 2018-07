Wimbledon 2018, programma rivoluzionato! Prima Nadal-Djokovic, poi la Finale femminile. Il nuovo palinsesto e gli orari

Oggi sabato 14 luglio ci attende una giornata ricchissima e rovente a Wimbledon 2018 dove gli organizzatori sono stati costretti a rivoluzionare il programma a causa dell’infinita semifinale tra Kevin Anderson e John Isner, conclusasi soltanto sul 26-24 del quinto set in favore del sudafricano. Il prolungarsi della partita ha obbligato Novak Djokovic e Rafael Nadal a interrompere il proprio match alle ore 23.00 locali, quando il serbo si trovava avanti 2-1 nei confronti dello spagnolo.

Oggi dunque i due colossi torneranno in campo per concludere il proprio incontro e lo faranno a partire dalle ore 14.00, posticipando di fatto la Finale femminile tra Serena Williams e Angelique Kerber che inizierà sempre sul Campo Centrale ma soltanto al termine della semifinale maschile. Dunque prima ci gusteremo il tentativo di rimonta di Nadal con Djokovic che cercherà di contenerlo, poi al termine di un incontro che si preannuncia pirotecnico (e che vale un posto nell’atto conclusivo contro Andersen) potremo assistere alla Finale tra una ritrovata Serena Williams e Angelique Kerber: il fenomeno statunitense va a caccia del 24esimo Slam che le permetterebbe di eguagliare il record di Margaret Court-Smith, la tedesca vuole la rivincita dopo la sconfitta del 2016.

Di seguito il calendario completo e il nuovo programma rivoluzionato di oggi sabato 14 luglio a Wimbledon con la semifinale Nadal-Djokovic e la finale Williams-Kerber. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 14 LUGLIO:

14.00 Semifinale maschile – Novak Djokovic vs Rafael Nadal (si riparte dal 2-1)

A seguire (non prima delle ore 15.00) Finale femminile – Angelique Kerber vs Rafael Nadal