Francia-Uruguay 2-0, Mondiali 2018: Galletti in semifinale, Varane e Griezmann decisivi. Che papera di Muslera!

La Francia è la prima semifinalista dei Mondiali 2018 di calcio. I Galletti hanno sconfitto l’Uruguay per 2-0 a Nizhny Novgorod e proseguono così la propria avventura nella rassegna iridata. I transalpini si sono imposti con pieno merito contro la Celeste che ha pagato a caro prezzo l’assenza per infortunio del fuoriclasse Edinson Cavani (sostituito da Stuani). I ragazzi di Didier Deschamps ora attendono di scoprire quale sarà il prossimo avversario, l’ultimo sulla strada che conduce verso la Finale di Mosca: sarà il Brasile di Neymar per un big match stellare oppure l’imprevedibile Belgio? La Francia conquista così la sua sesta semifinale, l’ultima risaliva al 2006 quando poi perse l’atto conclusivo con l’Italia.

Deschamps opta per un 4-2-3-1: Lloris tra i pali, difesa a quattro con Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez. Diga con Pogba e Kanté davanti a Mbappé, Griezmann e Tolisso, Giroud unica punta. L’Uruguay risponde con un 4-3-1-2: Muslera tra i pali a guidare Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt; a centrocampo Nandez, Torreira, Vecino; Bentancur alle spalle delle due punte Suarez e Stuani.

Si preannunciava una partita equilibrata e così è stato per i primi 40 minuti: le due squadre si sono annullate, imbrigliate nelle maglie avversarie e incapaci di confezionare gioco. Al 40′ però la Francia passa in vantaggio: perfetto cross di Griezmann su calcio di punizione (Bentancur aveva commesso fallo da dietro su Tolisso, prendendosi anche il cartellino giallo), Varane anticipa tutti e di testa insacca nell’angolino lontano. I sudamericani reagiscono immediatamente e infatti quattro minuti più tardi Lloris si deve inventare un miracolo, tuffandosi sulla destra per arpionare il pallone colpito di testa da Caceres.

A inizio ripresa gli uomini di Tabarez iniziano a spingere con insistenza ma al 61′ arriva la doccia fredda: Pogba recupera palla e appoggia a Griezmann che tira dalla distanza, Muslera non dovrebbe avere problemi e invece commette una clamorosa papera smanacciando in maniera goffa e il pallone va in rete. A quel punto la Francia amministra la situazione, l’Uruguay non ne ha più per rendersi pericoloso. Mbappé non riesce dunque ad andare in rete e a ridurre il distacco su Harry Kane nella classifica marcatori.













