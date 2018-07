Francia-Uruguay LIVE – DIRETTA Mondiali 2018: i quarti in tempo reale

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Uruguay, primo quarto di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Da una parte la grinta e la voglia dei sudamericani, dall’altro il talento dei transalpini. L’Uruguay vuole tornare in semifinale ai Mondiali dopo quella raggiunta nel 2010, mentre la Francia non riesce a raggiungere questo traguardo dal 2006, anno della famosa finale contro l’Italia. Si affrontano le due squadre che hanno eliminato Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Se da una parte ci sarà Kylian Mbappé che è stato decisivo contro l’Argentina, dall’altra quasi sicuramente sarà assente Edinson Cavani, che partirà dalla panchina e salvo miracoli non riuscirà ad entra in campo

Calcio d’inizio alle ore 16.00 e buon divertimento con la diretta di OA Sport. Non perdetevi nemmeno un minuto di Francia-Uruguay. Iniziano i quarti di finale del Mondiale. Sarà spettacolo!