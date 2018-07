LIVE Tour de France 2018, Lourdes-Laruns in DIRETTA: a che ora inizia la tappa e come vederla in tv

Nella giornata odierna si disputa la diciannovesima tappa del Tour de France 2018. Si parte da Lourdes e si arriva a Larus per un totale di 200,5 km. Per l’ultima volta nell’edizione corrente della Grande Boucle si sale sulle ascese pirenaiche in una corsa in linea. Frazione molto dura, si affrontano nel complesso ben sette Gran Premi della Montagna, di cui uno di prima categoria (Col d’Aspin, 12 km al 6,5%) e due di Hors Categorie: Col du Tourmalet (17,1 km al 7,3%) e Col d’Aubisque (16,6 km al 4,9%), intervallati dal meno insidioso Col des Bordères (8,6 km al 5,8%). Si prevede un lungo scambio di colpi tra gli uomini di classifica, decisiva anche la discesa a partire dai -20 km che imbocca verso il traguardo. E’ l’ultima occasione per tentare l’assalto alla maglia gialla prima della cronometro nella penultima giornata, potrebbe succedere di tutto.

Tour de France, Lourdes-Laruns in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

La partenza da Lourdes è fissata alle 12.15, mentre l’arrivo a Laruns è previsto tra le 17.40 e le 18.00, in base alla velocità media di percorrenza. La diciannovesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.25 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 12.10 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Diciannovesima tappa Tour De France 2018

Giovedì 26 luglio

Lourdes-Laruns 200,5 km

Partenza: 12.15

Arrivo previsto: 17.40-18.00 circa













Foto: Thomas Quack/Shutterstock.com