LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: oggi inizierà più tardi la passerella di Parigi. Orario e programma

Siamo giunto alla conclusione dell’edizione numero 105 del Tour de France: le tre settimane del GT transalpino si chiuderanno oggi con la tradizionale passerella finale sui Campi Elisi. L’ultima tappa infatti porterà la carovana gialla questo pomeriggio da Houilles a Parigi, con il consueto circuito finale, per una frazione lunga nel complesso 116 km.

Peter Sagan, nonostante le precarie condizioni fisiche, vuole battere il record di punti nella classifica della maglia verde (è a quota 467, il primato, sempre suo, è di 470). A dargli filo da torcere ci saranno i francesi Arnaud Demare e Christophe Laporte, il norvegese Alexander Kristoff e, guardando in casa Italia, Sonny Colbrelli ed Andrea Pasqualon.

Partenza da Houilles fissata per le 16.15, mentre l’arrivo sui Campi Elisi è previsto tra le 19.00 e le 19.20, a seconda della media oraria di una tappa che, soprattutto nella prima parte, di trasferimento verso la capitale transalpina, verrà percorsa a velocità cicloturistica.

L’ultima frazione del Tour sarà trasmessa in diretta tv dalle 16.10 su RaiSport+HD e dalle 16.50 su Raitre, su Eurosport 1 dalle 16.10 ed in streaming su Eurosport Player e Rai Play. OASport, come al solito vi offrirà la diretta live testuale integrale della corsa a partire dalle 15.45. Di seguito il programma completo della 21ma tappa del Tour de France.

Ventunesima tappa Tour de France 2018

Domenica 29 luglio

Houilles – Parigi (Campi Elisi), 116 km

Partenza: ore 16.15

Arrivo previsto: tra le ore 19.00 e le ore 19.20













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it