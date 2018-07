LIVE Scherma, Mondiali 2018 in DIRETTA: 26 luglio. Fiorettiste a caccia dell’oro, spadisti per il podio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della penultima giornata dei Mondiali di scherma a Wuxi. Oggi si assegnano le prime medaglie nelle prove a squadre di fioretto femminile e spada maschile. Grandissima attesa soprattutto per le fiorettiste dopo l’oro e il bronzo di Alice Volpi ed Arianna Errigo nella prova individuale. Previsto il solito duello a distanza della Russia di una Inna Deriglazova che vuole vendicare la sconfitta all’ultima stoccata nell’ultima finale Europea. In quella occasione Volpi mise a segno una fantastica rimonta per il 45-44 finale. Italia che va a caccia del quarto oro in questo Mondiale e può ambire ad una medaglia anche con gli spadisti che vogliono riscattare un’opaca prestazione nell’individuale. Il podio è possibile per Pizzo e compagni

7.33 Il punteggio non varia. Tutto nelle mani di Santarelli ed Heinzer. Ultimo assalto. 17-18.

7.31 Tocca a Fichera contro Niggeler.

7.31 Termina 17-18 il settimo assalto.

7.30 Ancora Garozzo! 16-17.

7.28 Settimo assalto positivo per l’Italia: Garozzo risale fino al 15-17.

7.27 Accorcia Garozzo: 13-16

7.25 Tocca ora ad Enrico Garozzo contro Benjamin Steffen.

7.24 Santarelli: 11-16.

7.23 Colpo doppio: 10-16.

7.23 Santarelli: 9-15.

7.22 Ancora Niggeler: 8-15.

7.22 Accorcia l’azzurro: 8-14.

7.21 Ora in pedana Santarelli contro Niggeler.

7.20 Garozzo lascia a Santarelli sul 7-14.

7.19 Garozzo accorcia: 7-12.

7.18 Giungono finalmente nuovi aggiornamenti da Wuxi: Garozzo è sotto 6-12 contro Heinzer.

7.15 Ora in pedana Enrico Garozzo contro Max Heinzer.

7.14 Fichera lascia a Garozzo sul 3-8.

7.12 Ora in pedana Marco Fichera contro Benjamin Steffen.

7.11 Iniziati i quarti nella spada: Enrico Garozzo perde il primo assalto da Michele Niggeler per 1-5.

7.10 Le fiorettiste intanto, che ieri erano giunte fino ai quarti, nella notte hanno battuto il Giappone per 45-29: Errigo, Volpi e Mancini (Cini in panchina) sono in semifinale!

7.05 Le sciabolatrici pure sono tra le prime otto squadre: Vecchi, Gregorio, Gulotta e Criscio, dopo il bye del primo turno, hanno sconfitto agli ottavi l’Azerbaigian per 45-34.

7.00 I fiorettisti sono ai quarti: l’Italia di Foconi, Avola, Cassarà e Garozzo, dopo il bye del primo turno, ha battuto agli ottavi l’Australia per 45-34.

foto: Bizzi Federscherma