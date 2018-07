Scherma, Mondiali 2018: tutte eliminate le sciabolatrici azzurre. Vecchi e Criscio si fermano agli ottavi

Non ci saranno medaglie per l’Italia nella prova individuale di sciabola femminile ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Una giornata da dimenticare per le azzurre, con nessuna delle quattro italiane in pedana che è riuscita a raggiungere i quarti di finale.

Il miglior risultato è stato quello di Irene Vecchi e Martina Criscio, che sono state sconfitte entrambe agli ottavi di finale rispettivamente dalla russa Sofia Pozdniakova e dalla cinese Yaqi Shao con il medesimo punteggio di 15-13. Da segnalare come la spadista asiatica abbia sconfitto nei sedicesimi l’ucraina Olga Kharlan, testa di serie numero uno e tra le favorite per la medaglia d’oro.

Tornando alle vicende azzurre, sono state subito sconfitte al primo turno sia Rossella Gregorio, estromessa dal Mondiale dalla portacolori di Hong Kong Karen Chang per 15-11, sia Loreta Gulotta, che si è arresa per 15-13 alla polacca Aleksandra Shelton.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti