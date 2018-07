LIVE Pagelle Russia-Spagna, DIRETTA Mondiali 2018: 1-1. Dzyuba pareggia su rigore

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Russia-Spagna, ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. I padroni di casa proveranno l’impresa davanti al pubblico di casa per battere le Furie Rosse, tra le grandi favorite per la finale. Cherchesov si affiderà ad una squadra solida con la stella Golovin pronta a trascinare i compagni. Dall’altra parte Hierro potrà contare sulla grande qualità dei suoi giocatori con Iniesta, Isco e Diego Costa pronti a fare la differenza in attacco.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle pagelle di Russia-Spagna, ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio: voti aggiornamenti in tempo reale per scoprire i migliori e i peggiori in campo. Calcio d’inizio alle ore 16.00. Buon divertimento! (Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com)













Le pagelle di Russia-Spagna

Spagna

De Gea 6

Nacho 6

Piqué 5

Ramos 6.5

Alba 6

Koke 6.5

Busquets 6

Silva 6

Isco 6.5

Asensio 6

Diego Costa 5.5

Ct Fernando Hierro

Russia

Akinfeev 6

Mario Fernandes 6

Kutepov 6

Ignashevich 5

Kudriashov 6

Zhirkov 6

Samedov 5.5

Zobnin 5.5

Kuziaev 5.5

Dzyuba 7: si procura il rigore facendo valere le sue qualità in area. Poi è perfetto dal dischetto e spiazza De Gea

Golovin 6.5

Ct Stanislav Cherchesov