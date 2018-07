LIVE Olanda-Italia basket, Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA: sfida delicatissima, servono punti per la seconda fase

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Italia, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri tornano subito in campo per riscattare la sconfitta di giovedì contro la Croazia e quella di oggi contro gli olandesi è una partita che può davvero valere tantissimo per la squadra di coach Meo Sacchetti in ottica seconda fase. L’Italia deve vincere per portarsi dietro altri due punti, che potrebbero davvero risultare fondamentali per la qualificazione alla rassegna iridata del prossimo anno. Sarà anche una giornata storica per Nick Mannion, che diventa il più giovane giocatore di sempre ad esordire con la maglia della nazionale maggiore. Dall’altra parte, però, ci sarà un’Olanda che si è qualificata con il successo contro la Romania, ma ha bisogno di punti per dare un senso alla sua seconda fase.

Foto: Fiba Basketball/Editorial use