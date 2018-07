LIVE Motocross, GP Asia 2018 in DIRETTA: Tony Cairoli sfida Jeffrey Herlings, battaglia campale per il Mondiale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Asia 2018, tredicesimo round del Mondiale 2018 di MxGP. Si prospetta una gara molto difficile per Antonio Cairoli quella in Indonesia. Solo quinto dopo la Qualifying Race, il siciliano dovrà centrare una buona partenza per marcare stretto Jeffrey Herlings, vincitore della prova di ieri, mettendo in mostra una velocità spaventosa.

Nonostante la frattura subita in allenamento che lo ha costretto a saltare l’appuntamento di Ottobiano, l’olandese ha fatto vedere di esserci. La determinazione del tulipano, in sella KTM, è stata impressionante ed è lui il naturale favorito per le due manche che si terranno sul tracciato di Semarang. Cairoli dovrà superarsi per tenere il passo e rafforzare le proprie ambizioni in chiave iridata.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Asia 2018, tredicesimo round del Mondiale 2018 di MxGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.00. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI