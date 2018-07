LIVE Moto2, GP Germania 2018 in DIRETTA: qualifiche. Equilibrio sovrano, sarà sfida sui millesimi..

Bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Germania per quanto riguarda la Moto2. Sul tracciato del Sachsenring sarà grande battaglia sul filo dei millesimi in vista delle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza in vista della gara di domani. Dopo quanto visto ieri regna l’equilibrio più totale sulla pista tedesca, con il miglior tempo fissato da Xavi Vierge, ma con i primi 10 racchiusi in appena due decimi.

I primi due turni di prove libere hanno confermato che sul tortuoso circuito della Sassonia non c’è un unico favorito, ma Francesco “Pecco” Bagnaia dovrà sgomitare contro i soliti noti, come Alex Marquez, Lorenzo Baldassarri e Mattia Pasini, mente Joan Mir e, soprattutto, Miguel Oliveira, dovranno rimontare qualche posizione.

Il sabato della Moto2 scatterà, come consuetudine, con il terzo turno di libere alle ore 10.55, mentre le qualifiche saranno di scena alle ore 15.05. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta integrale della giornata per non perdersi nemmeno un secondo della serrata battaglia del Sachsenring! Buon divertimento a tutti!













