LIVE Moto2, GP Germania 2018 in DIRETTA: gara. Snodo cruciale per Francesco Bagnaia in chiave Mondiale

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania 2018 della Moto2! Al Sachsenring è tutto pronto per il nono appuntamento stagionale che precede la sosta estiva che si concluderà il 5 agosto con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Dopo una qualifica nella quale l’Italia ha fatto la voce grossa, si punta in alto anche in gara per i colori italiani.

La pole position, infatti, è stata centrata da Mattia Pasini che ha preceduto Luca Marini e Francesco Bagnaia. Quinta posizione per Lorenzo Baldassarri, mentre il secondo in classifica iridata, Miguel Oliveira, è solamente 15esimo. Una occasione da non farsi sfuggire per Bagnaia che proverà ad allungare il suo margine che attualmente parla di 14 lunghezze di vantaggio sul portoghese. La giornata di ieri ha messo in mostra ben quattro italiani nelle prime cinque posizioni, un motivo ulteriore per provare a centrare il successo e, perchè no, monopolizzare il podio del Sachsenring.

La domenica del GP di Germania, come sempre, prenderà il via con il Warm-up che, per la classe mediana, prenderà il via alle ore 9.10, mentre la gara vedrà spegnersi i semafori alle ore 12.20. L’Italia vuole il bersaglio grosso al Sachsenring!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI