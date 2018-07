LIVE Italia-Spagna volley, Finale Giochi del Mediterraneo in DIRETTA: azzurri per il titolo contro i padroni di casa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, finale del torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) gli azzurri andranno a caccia della medaglia d’oro. La squadra di Gianluca Graziosi dopo aver travolto l’Egitto per 3-0 è pronta a ripetersi. I nostri portacolori si troveranno di fronte i padroni di casa, che hanno a loro volta surclassato 3-0 la Grecia, un avversario ostico ma assolutamente alla portata. Assisteremo quindi ad una sfida di livello, che ci regalerà sicuramente grandi emozioni, tutte da vivere insieme a noi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, finale del torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle ore 12.30. Buon divertimento!













