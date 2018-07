LIVE Italia-Croazia, Europei pallanuoto femminile in DIRETTA: Setterosa per una comoda vittoria

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Croazia: missione secondo posto agli Europei di pallanuoto femminile, per il Setterosa, che, svanito il sogno del primato, ora vuole centrare la seconda piazza dopo il pareggio con l’Olanda. Saranno decisive le ultime due sfide della fase a gironi: le ragazze del CT Fabio Conti, oggi, giovedì 19 luglio, alle ore 17.00, affronteranno la Croazia, che con le olandesi ha perso 1-21, e dovranno vincere di goleada.

Quella odierna sarà una pura formalità per l’Italia: la compagine balcanica, oltre alla già citata sconfitta con l’Olanda, ha perso 2-21 con la Grecia e 6-17 con la Francia. Al femminile dunque la Croazia non è affatto un avversario temibile e le azzurre dovranno sfruttare la situazione per continuare la preparazione verso un quarto di finale che, in ogni caso, sarà davvero ostico.

La gara inizierà alle ore 17.00. Appuntamento con il nostro live qualche minuto prima dell’inizio della contesa. Buon divertimento con la nostra diretta live integrale in tempo reale! (Foto: Daniela Bolla)













