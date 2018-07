LIVE Hockey pista, Italia-Belgio Europei 2018 in DIRETTA: azzurri all’esordio a La Coruna. E’ già vietato fallire

Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Italia e Belgio, valido per il gruppo B della fase a gironi degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri, guidati dal ct Mariotti, puntano ad esordire al meglio in una competizione che vedrà la compagine del Bel Paese partire con l’ambizione fondata di conquistare il massimo traguardo e sollevare la coppa al cielo dopo il trionfo del 2014 e il secondo posto due anni dopo. La Spagna e il Portogallo sembrano un gradino avanti, ma l’Italia dispone di mezzi tecnici e mentali per fare bene, grazie all’esperienza di capitan Illuzzi e di Marco Pagnini, al senso del gol di Federico Ambrosio, alla solidità di Davide Banini e Samuel Amato e al talento innato di Alessandro Verona e Giulio Cocco. Un gruppo compatto e completo in ogni reparto, anche se l’avversario odierno sarà da prendere con le molle. Il Belgio, infatti, non sembra dotato di qualità sufficiente per contrastare gli azzurri, ma farà leva sulla voglia di oltrepassare i propri limiti per mettere i bastoni tra le ruote all’Italia. Il 52enne Berthels e il 45enne Rilhas sono gli uomini di maggiore esperienza in casa belga, ma gli azzurri sanno di non poter fallire, perché una vittoria aprirebbe la strada verso il passaggio del turno e sarebbe il primo passo verso un percorso più agevole nella fase ad eliminazione diretta, quando si inizierà a fare sul serio nella contesa per la conquista del titolo continentale. Seguite con noi, a partire dalle ore 19.30, le emozioni del match tra Italia e Belgio minuto per minuto attraverso la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

19.05 Gli azzurri esordiscono contro un avversario sulla carta tutt’altro che imbattibile. Il ct Massimo Mariotti punta sull’esperienza di Illuzzi e Ambrosio e sul talento di Cocco, Verona e Pagnini per imprimere subito un’impronta importante sul torneo.

19.00 Bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Italia e Belgio, valido per il gruppo B della fase a gironi degli Europei 2018 di hockey su pista.



mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISR