LIVE Francia-Belgio, DIRETTA Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in streaming

Oggi martedì 10 luglio si gioca Francia-Belgio, semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. Questa sera conosceremo il nome della prima finalista della rassegna iridata: si preannuncia grande battaglia in campo tra due squadre votate all’attacco che cercheranno di avere la meglio sull’avversaria per volare verso l’atto conclusivo di Mosca dove li aspetterà la vincente di Croazia-Inghilterra. Non mancheranno le emozioni all’insegna del bel gioco visto che si fronteggiano due delle migliori formazioni in circolazione, giunte all’appuntamento dopo aver offerto magie nel corso di queste settimane.

La Francia ha sconfitto nell’ordine Argentina e Uruguay, dando sempre l’impressione di essere in totale controllo. Il Belgio ha dovuto rimontare il Giappone e poi a sorpresa ha eliminato il Brasile. Ora l’ultimo ostacolo prima della Finale: i Galletti sperano di tornarci per la terza volta dopo aver perso nel 2006 e vinto nel 1998, i Red Devils vanno a caccia della prima volta indimenticabile. Due Nazioni staranno a guardare, pronte a sostenere i proprio eroi in campo in una notte fantastica. Pogba contro Hazard, Lukaku contro Mbappé, De Bruyne contro Griezmann: divertimento assicurato.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE di Francia-Belgio, semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della partita che sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 e in diretta streaming sul sito di Mediaset.

MARTEDI’ 10 LUGLIO:

20.00 Francia vs Belgio

FRANCIA-BELGIO: DOVE VEDERE LA SEMIFINALE DEI MONDIALI IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

L’incontro sarà visibile anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Vlad1988 Shutterstock.com