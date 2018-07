Beach volley, Europei 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

E’ tutto pronto in Olanda per l’edizione 2018 del Campionato Europeo di beach volley. Il torneo si disputa con la vecchia formula dei tornei Grand Slam del World Tour con il round robin (o girone all’italiana) negli otto raggruppamenti preliminari. La prima di ogni girone si qualifica direttamente agli ottavi, la seconda e la terza disputano i sedicesimi, la quarta si classifica al 25mo posto. Si gioca su quattro sedi: The Hague (Sportcampus Zuiderpark), Rotterdam (ss Rotterdam), Utrecht (Neude) e Apeldoorn (Marketplace) dal 15 al 22 luglio. Il match inaugurale vedrà in campo una delle tre coppie italiane che si sono conquistate il diritto di disputare il torneo (in tabellone le migliori 32 coppie europee maschili e femminili del ranking mondiale): Enrico Rossi e Marco Caminati affronteranno domenica 15 ad Apeldoorn alle 19.45 i padroni di casa (in tutti i sensi, visto che sono originari di Apeldoorn) Bohelè/Van der Velde. Le sfide dei gironi si concluderanno il 18 luglio per il femminile e il 19 luglio per il torneo maschile, il 19 luglio si disputeranno sedicesimi e ottavi di finale del torneo femminile, il 20 luglio sono in programma i sedicesimi di finale maschili più i primi due ottavi di finale maschili e i quarti di finale del torneo femminile, il 21 luglio i restanti sei ottavi di finale del torneo maschile, i quarti di finale del torneo maschile e, a The Hague, semifinali e finali del torneo femminile, il 22 luglio sempre a The Hague semifinali e finali del torneo maschile.

Per la coppia numero uno del beach azzurro, Paolo Nicolai e Daniele Lupo l’esordio è fissato a Utrecht il 16 luglio contro i serbi Kolaric/Basta, mentre per le uniche rappresentanti azzurre nel torneo femminile, Menegatti/Giombini, all’ultimo torneo assieme, il debutto è fissato per le 13 del 17 luglio contro le fortissime tedesche Laboureur/Sude. Al momento non sono previste dirette Tv sui canali italiani ma sarà comunque possibile vedere gran parte dei match in streaming sui più importanti portali di scommesse, sottoscrivendo un account ed eseguendo un versamento anche minimo.

Questo il programma completo delle partite dei gironi preliminari maschili:

Pool H

16-Jul 19:45 Utrecht Varenhorst/Bouter (Ned)-Krou/Aye (Fra)

16-Jul 20:35 Utrecht Herrera/Gavira (Esp)-Winter/Hörl (Aut)

17-Jul 18:30 Utrecht Varenhorst/Bouter (Ned)-Winter/Hörl (Aut)

17-Jul 15:00 Utrecht Herrera/Gavira (Esp)-Krou/Aye (Fra)

19-Jul 12:00 Utrecht Krou/Aye (Fra)-Winter/Hörl (Aut)

19-Jul 18:30 Utrecht Herrera/Gavira (Esp)-Varenhorst/Bouter (Ned)

Pool G

16-Jul 20:35 The Hague Fijalek/Bryl (Pol)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)

16-Jul 17:30 The Hague Smedins/Samoilovs (Lat)-Bergmann/Harms (Ger)

17-Jul 17:30 The Hague Fijalek/Bryl (Pol)-Bergmann/Harms (Ger)

17-Jul 15:00 The Hague Smedins/Samoilovs (Lat)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)

19-Jul 12:00 The Hague Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Bergmann/Harms (Ger)

19-Jul 13:00 The Hague Smedins/Samoilovs (Lat)-Fijalek/Bryl (Pol)

Pool F

16-Jul 17:30 Rotterdam Plavins/Tocs (Lat)-Berntsen/Mol (Nor)

16-Jul 18:30 Rotterdam Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Dumek/Bercik (Cze)

18-Jul 20:30 Rotterdam Plavins/Tocs (Lat)-Dumek/Bercik (Cze)

18-Jul 19:30 Rotterdam Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Berntsen/Mol (Nor)

19-Jul 17:30 Rotterdam Berntsen/Mol (Nor)-Dumek/Bercik (Cze)

19-Jul 18:30 Rotterdam Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Plavins/Tocs (Lat)

Pool E

16-Jul 20:30 Apeldoorn Mol/Sørum (Nor)-Thiercy/Gauthier-Rat (Fra)

16-Jul 19:30 Apeldoorn Krasilnikov/Liamin (Rus)-Sivolap/Yarzutkin (Rus)

18-Jul 20:30 Apeldoorn Mol/Sørum (Nor)-Sivolap/Yarzutkin (Rus)

18-Jul 19:30 Apeldoorn Krasilnikov/Liamin (Rus)-Thiercy/Gauthier-Rat (Fra)

19-Jul 17:30 Apeldoorn Sivolap/Yarzutkin (Rus)-Thiercy/Gauthier-Rat (Fra)

19-Jul 18:30 Apeldoorn Krasilnikov/Liamin (Rus)-Mol/Sørum (Nor)

Pool D

15-Jul 19:45 Apeldoorn Caminati/Rossi (Ita)-Boehlé/van de Velde (Ned)

16-Jul 18:30 Apeldoorn Kantor/Losiak (Pol)-Heidrich/Gerson (Sui)

17-Jul 15:00 Apeldoorn Heidrich/Gerson (Sui)-Caminati/Rossi (Ita)

17-Jul 18:30 Apeldoorn Kantor/Losiak (Pol)-Boehlé/van de Velde (Ned)

19-Jul 13:00 Apeldoorn Heidrich/Gerson (Sui)-Boehlé/van de Velde (Ned)

19-Jul 12:00 Apeldoorn Kantor/Losiak (Pol)-Caminati/Rossi (Ita)

Pool C

16-Jul 19:30 Rotterdam Prudel/Szalankiewicz (Pol)-Semenov/Leshukov (Rus)

16-Jul 20:30 Rotterdam Doppler/Horst (Aut)-van der Ham/Vismans (Ned)

17-Jul 14:00 Rotterdam Prudel/Szalankiewicz (Pol)-van der Ham/Vismans (Ned)

17-Jul 15:00 Rotterdam Doppler/Horst (Aut)-Semenov/Leshukov (Rus)

19-Jul 13:00 Rotterdam Semenov/Leshukov (Rus)-van der Ham/Vismans (Ned)

19-Jul 12:00 Rotterdam Doppler/Horst (Aut)-Prudel/Szalankiewicz (Pol)

Pool B

16-Jul 19:45 The Hague Böckermann/Flüggen (Ger)-Koekelkoren/van Walle (Bel)

16-Jul 18:30 The Hague Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Giginoglu/Gögtepe (Tur)

18-Jul 20:35 The Hague Böckermann/Flüggen (Ger)-Giginoglu/Gögtepe (Tur)

18-Jul 19:45 The Hague Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Koekelkoren/van Walle (Bel)

19-Jul 17:30 The Hague Koekelkoren/van Walle (Bel)-Giginoglu/Gögtepe (Tur)

19-Jul 18:30 The Hague Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Böckermann/Flüggen (Ger)

Pool A

16-Jul 17:30 Utrecht Perusic/Schweiner (Cze)-Beeler/Krattiger (Sui)

16-Jul 18:30 Utrecht Nicolai/Lupo (Ita)-Kolaric/Basta (Srb)

18-Jul 20:30 Utrecht Perusic/Schweiner (Cze)-Kolaric/Basta (Srb)

18-Jul 19:30 Utrecht Nicolai/Lupo (Ita)-Beeler/Krattiger (Sui)

19-Jul 13:00 Utrecht Beeler/Krattiger (Sui)-Kolaric/Basta (Srb)

19-Jul 17:30 Utrecht Nicolai/Lupo (Ita)-Perusic/Schweiner (Cze)

Questo il programma completo delle partite dei gironi preliminari femminili:

POOL H

18-Jul 17:30 Apeldoorn Bocharova/Voronina (Rus)-Bonnerova/Nakladalova (Cze)

18-Jul 18:30 Apeldoorn Stubbe/van Iersel (Ned)-Kholomina/Makroguzova (Rus)

18-Jul 12:00 Apeldoorn Kholomina/Makroguzova (Rus)-Bonnerova/Nakladalova (Cze)

18-Jul 13:00 Apeldoorn Stubbe/van Iersel (Ned)-Bocharova/Voronina (Rus)

17-Jul 14:00 Apeldoorn Kholomina/Makroguzova (Rus)-Bocharova/Voronina (Rus)

17-Jul 17:30 Apeldoorn Stubbe/van Iersel (Ned)-Bonnerova/Nakladalova (Cze)

Pool G

17-Jul 13:00 Rotterdam Ulveseth/Lunde (Nor)-Ukolova/Birlova (Rus)

17-Jul 12:00 Rotterdam Borger/Kozuch (Ger)-Behrens/Ittlinger (Ger)

17-Jul 17:30 Rotterdam Behrens/Ittlinger (Ger)-Ulveseth/Lunde (Nor)

17-Jul 18:30 Rotterdam Borger/Kozuch (Ger)-Ukolova/Birlova (Rus)

18-Jul 14:00 Rotterdam Behrens/Ittlinger (Ger)-Ukolova/Birlova (Rus)

18-Jul 15:00 Rotterdam Borger/Kozuch (Ger)-Ulveseth/Lunde (Nor)

Pool F

17-Jul 19:30 The Hague Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol)

17-Jul 20:30 The Hague Kolocova/Kvapilova (Cze)-Dabizha/Abalakina (Rus)

17-Jul 13:00 The Hague Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Dabizha/Abalakina (Rus)

17-Jul 12:00 The Hague Kolocova/Kvapilova (Cze)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol)

18-Jul 14:00 The Hague Dabizha/Abalakina (Rus)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol)

18-Jul 15:00 The Hague Kolocova/Kvapilova (Cze)Lehtonen/Ahtiainen (Fin)

Pool E

17-Jul 13:00 Utrecht Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Lobato/Amaranta (Esp)

17-Jul 12:00 Utrecht Betschart/Hüberli (Sui)-Caluori/Gerson (Sui)

17-Jul 19:30 Utrecht Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Caluori/Gerson (Sui)

17-Jul 20:30 Utrecht Betschart/Hüberli (Sui)-Lobato/Amaranta (Esp)

18-Jul 15:00 Utrecht Caluori/Gerson (Sui)-Lobato/Amaranta (Esp)

18-Jul 14:00 Utrecht Betschart/Hüberli (Sui)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)

Pool D

18-Jul 17:30 Utrecht Kravcenoka/Graudina (Lat)-van Gestel/Wesselink (Ned)

18-Jul 18:30 Utrecht Bieneck/Schneider (Ger)-Lahti/Parkkinen (Fin)

18-Jul 12:00 Utrecht Lahti/Parkkinen (Fin)-van Gestel/Wesselink (Ned)

18-Jul 13:00 Utrecht Bieneck/Schneider (Ger)-Kravcenoka/Graudina (Lat)

17-Jul 14:00 Utrecht Lahti/Parkkinen (Fin)-Kravcenoka/Graudina (Lat)

17-Jul 17:30 Utrecht Bieneck/Schneider (Ger)-van Gestel/Wesselink (Ned)

Pool C

17-Jul 18:30 The Hague Davidova/Shchypkova (Ukr)-Sinnema/Bloem (Ned)

17-Jul 14:00 The Hague Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Eiholzer/Steinemann (Sui)

18-Jul 17:30 The Hague Sinnema/Bloem (Ned)-Eiholzer/Steinemann (Sui)

18-Jul 18:30 The Hague Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Davidova/Shchypkova (Ukr)

18-Jul 13:00 The Hague Davidova/Shchypkova (Ukr)-Eiholzer/Steinemann (Sui)

18-Jul 12:00 The Hague Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Sinnema/Bloem (Ned)

Pool B

18-Jul 17:30 Rotterdam Strbova/Dubovcova (Svk)-Jupiter/Chamereau (Fra)

18-Jul 18:30 Rotterdam Hermannova/Slukova (Cze)-Keizer/Meppelink (Ned)

18-Jul 13:00 Rotterdam Keizer/Meppelink (Ned)-Jupiter/Chamereau (Fra)

18-Jul 12:00 Rotterdam Hermannova/Slukova (Cze)-Strbova/Dubovcova (Svk)

17-Jul 19:45 Rotterdam Keizer/Meppelink (Ned)-Strbova/Dubovcova (Svk)

17-Jul 20:35 Rotterdam Hermannova/Slukova (Cze)-Jupiter/Chamereau (Fra)

Pool A

18-Jul 15:00 Apeldoorn Liliana/Elsa (Esp)-Menegatti/Giombini (Ita)

18-Jul 14:00 Apeldoorn Laboureur/Sude (Ger)-Kolosinska/Kociolek (Pol)

17-Jul 19:30 Apeldoorn Kolosinska/Kociolek (Pol)-Menegatti/Giombini (Ita)

17-Jul 20:30 Apeldoorn Laboureur/Sude (Ger)-Liliana/Elsa (Esp)

17-Jul 12:00 Apeldoorn Kolosinska/Kociolek (Pol)-Liliana/Elsa (Esp)

17-Jul 13:00 Apeldoorn Laboureur/Sude (Ger)-Menegatti/Giombini (Ita)