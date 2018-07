LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA: risultati 7 luglio. Fabio Fognini vuole gli ottavi di finale, torna Rafael Nadal

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di Wimbledon. Un day-6 che vedrà nuovamente protagonista Rafael Nadal. Lo spagnolo aprirà il programma sul Centrale e affronterà il giovane australiano Alex De Minaur in un match che può nascondere qualche insidia per il numero uno del mondo.

In casa Italia è il giorno di Fabio Fognini, che cerca la qualificazione agli ottavi di finale, affrontando il ceco Jiri Vesely. Il cammino dell’azzurro, in caso di vittoria, potrebbe incrociarsi proprio con quello di Rafa Nadal in una sfida che prometterebbe grandissimo spettacolo. In campo anche Novak Djokovic, che si troverà ad affrontare un match complicato contro il britannico Kyle Edmund, che sogna la vittoria davanti ai suoi tifosi sul Centrale.

Tra le donne, invece, toccherà alla numero uno del mondo, Simona Halep, che affronta Su-Wei Hsieh, rappresentante di Taipei. Grande attesa per alcune partite molto interessanti come quelle tra la tedesca Angelique Kerber e la giapponese Naomi Osaka.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta giornata di incontri a Wimbledon: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12.30. Buon divertimento!

Foto Alessio Marini