F1 LIVE, prove libere 2 GP Ungheria in DIRETTA: si comincia, tutto in tempo reale

Alle ore 15.00 scatteranno le prove libere 2 del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Sfida rovente all’Hungaroring, i piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare il giusto set-up in vista delle qualifiche e della gara: c’è grande attesa per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Sul tracciato magiaro non sono ammessi errori, tutti sono alla ricerca della migliore soluzione possibile con l’obiettivo di scattare in pole position e lottare per la vittoria: oggi capiremo chi è il grande favorito per il successo di domenica.

Sebastian Vettel cerca il riscatto dopo l’errore commesso in Germania, il tedesco si è confermato in scia alle Red Bull nelle prove libere 1: Dani Ricciardo e Max Verstappen sembrano poter svolgere il ruolo di arbitro nella contesa per il titolo iridato tra il tedesco e Lewis Hamilton. Si preannuncia un pomeriggio caldissimo e lo spettacolo non mancherà assolutamente. Si incomincia alle ore 15.00. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Ungheria 2018.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 2 MINUTO PER MINUTO













