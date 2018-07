LIVE F1, GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA: gara. Risultati e aggiornamenti in tempo reale, duello Vettel-Hamilton

Oggi domenica 8 luglio si corre il GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Spettacolo assicurato a Silverstone con l‘attesissimo duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton: i due grandi rivali per il titolo ridato scatteranno in prima fila, pronti per un testa a testa al cardiopalma fin dalla prima curva. Può succedere davvero di tutto, siamo a un momento cruciale della stagione e il campionato potrebbe subire una svolta fondamentale in base all’esito di questa gara: il Campione del Mondo scatterà dalla pole position braccato però dal tedesco che guida la classifica generale e che potrà a insidiare l’avversario fin dalle prime battute, cercando un vero e colpaccio in quella che sulla carta dovrebbe essere una tana della Mercedes.

Sebastian Vettel vuole sognare davvero in grande e punta a una vittoria che sarebbe mitologica su una pista spesso indigesta alla Ferrari. Il Cavallino Rampante ha però compiuto un importante passo in avanti e ha tutti i mezzi giusti per cercare il successo. In seconda fila Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas mentre le Red Bull non sembrano essere un fattore.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.10. Buon divertimento a tutti.