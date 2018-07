F1, GP Gran Bretagna: come vedere la gara gratis e in chiaro? L’orario della differita su TV8

Alle ore 15.10 scatterà il GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Si preannuncia grande spettacolo sul circuito di Silverstone dove andrà in scena una gara palpitante ed emozionante, fondamentale per le sorti dell’intero campionato: tutti gli appassionati si aspettano il testa a testa tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel che scatteranno dalla prima fila, uno accanto all’altro pronti per un duello al cardiopalma che mette in palio punti pesantissimi per la classifica generale. La sfida sarà intensissima tra il britannico e il tedesco, nessuno vorrà lasciare nulla sul piatto, si contenderanno il successo fin dalla prima curva e ci sarà davvero da divertirsi fino all’ultimo.

Il padrone di casa parte leggermente favorito ma il dominio delle Mercedes non sembra essere così schiacciante, le Ferrari hanno tutte le carte in regola per tenere testa e fare saltare il banco. Non riuscite a vedere il GP di Gran Bretagna 2018 in diretta? Non poteva seguire la corsa fin dal primo istante perché vi state godendo un po’ di sano relax in vacanza o perché non avete Sky? Nessun problema: potrete fare affidamento sulla differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 in serata. Di seguito il programma dettagliato e il palinsesto completo per seguire il GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1.

DOMENICA 8 LUGLIO:

15.10 GP Gran Bretagna 2018 – Gara

GP GRAN BRETAGNA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Gran Bretagna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

Diretta streaming su Sky Go.

Prevista la differita, gratis e in chiaro, su TV8 alle ore 21.30.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Sintesi della gara su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.30, 23.00.













