LIVE Europei hockey pista, Italia-Inghilterra in DIRETTA 0-0: azzurri a caccia del bis, la vittoria vale il pass per i quarti

Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, seconda partita del gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna (Spagna). Dopo il successo roboante contro il Belgio, gli azzurri tornano in campo oggi, lunedì 16 luglio, per sfidare la compagine inglese, reduce da una pesante sconfitta al cospetto dei padroni di casa spagnoli. Il ct Massimo Mariotti è consapevole di disporre di un gruppo ricco di talento, ma non ha certamente intenzione di mollare la presa, ragion per cui si affiderà ancora ai suoi uomini migliori con l’obiettivo di tenere alta la concentrazione e sbrigare la pratica quanto prima per evitare rischi e per assicurare in anticipo il pass per i quarti di finale. Alessandro Verona, autore di 7 reti contro il Belgio, sarà il perno di un attacco che farà leva anche su Giulio Cocco e Andrea Malagoli, capaci entrambi di realizzare una cinquina al pari del difensore goleador Davide Banini. Sul fronte opposto, Mount e Taylor proveranno a creare problemi agli azzurri, che dovranno vincere e tener conto della differenza reti per giocarsi il primo posto all’ultimo match del girone contro la Spagna. Seguite con noi, a partire dalle ore 17.00, le emozioni del match tra Italia e Inghilterra minuto per minuto con la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













1′ Partiti! L’Italia dispone del primo possesso.

PRIMO TEMPO

17.00 Le squadre fanno il loro ingresso in campo, è il momento degli inni nazionali.

16.50 L’Inghilterra, invece, è stata sconfitta 11-1 dai padroni di casa della Spagna e va in cerca di riscatto contro gli azzurri per provare a strappare il pass per i quarti di finale.

16.43 Il grande protagonista della prima partita è stato Alessandro Verona, autore di 7 reti. Ma anche Andrea Malagoli, Giulio Cocco e Davide Banini si sono distinti con 5 gol a testa.

16.38 L’Italia è reduce da una convincente vittoria contro il modesto Belgio, spazzato via con un perentorio 24-0. L’Inghilterra, però, è avversario più scorbutico e occorre vincere per tenere il passo della Germania e della Spagna e conquistare il primo posto nel gruppo B.

16.30 Bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Italia e Inghilterra, seconda partita degli azzurri agli Europei 2018 di hockey su pista.



Foto: Cattini / CERH