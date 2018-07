Hockey su pista, Europei 2018: l’Italia schianta il Belgio, 24-0! Azzurri fantastici all’esordio, sette reti per Alessandro Verona

Non c’è storia nella prima partita dell’Italia agli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli azzurri hanno annichilito il Belgio con un clamoroso 24-0, mettendo in mostra una superiorità disarmante contro un avversario molle e poco avvezzo ai grandi palcoscenici.

A stupire in positivo è stato soprattutto l’impatto fantastico sulla partita da parte dei ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti, che hanno impresso subito il loro marchio dopo appena 2 minuti con il sigillo di Alessandro Verona, autore di un preciso rasoterra sotto misura che ha trafitto Mertens, preludio ad un’autentica goleada. Nei primi 9 minuti, infatti, Verona è andato a segno altre due volte e le sue prodezze sono state intervallate dalla rete di Davide Banini, difensore col vizio del gol. La festa del tridente d’attacco del Lodi è partita poco dopo con le reti di Giulio Cocco e Andrea Malagoli, a cui ha fatto seguito il preciso rasoterra di Marco Pagnini, capitano del Forte dei Marmi, su assist di Verona. Nel finale della prima frazione, però, ad esaltarsi è stato Cocco, autore di 3 gol in 2 minuti che gli hanno consentito di realizzare uno splendido poker, mentre Malagoli ha messo a referto la sua personale doppietta per giungere all’intervallo con un clamoroso 11-0.

La ripresa ha seguito il copione della prima frazione, con protagonisti alternati. Banini ha realizzato 2 reti in 3 minuti e piazza il suo personale tris, poi ci hanno pensato Malagoli, Verona e Cocco a portare il risultato sul 17-0, confermando la qualità del tridente del Lodi campione d’Italia. Malagoli e Banini, però, si sono letteralmente scatenati e sono andati ancora entrambi a segno, completando la cinquina e raggiungendo Cocco e Verona. Ci ha pensato poi Federico Ambrosio a sbloccarsi e a confermare le sue straordinarie qualità da bomber, prima che Verona decidesse ulteriormente di infierire, realizzando altre due reti e fissando il risultato definitivo sul 24-0.

Una vittoria roboante, i cui protagonisti sono stati i bomber del Lodi: Verona con 7 reti, Cocco e Malagoli con 5 sigilli a testa, al pari di Banini, difensore goleador del Follonica. Per gli azzurri si tratta di un avvio confortante, una sgambata che dà fiducia alla compagine del Bel Paese, impegnata domani, lunedì 16 luglio, alle ore 17.00 contro l’Inghilterra, stesa all’esordio dalla Spagna. Sarà vietato cullarsi sugli allori, ma i ragazzi del ct Mariotti hanno già dimostrato fame e voglia di non mollare mai.













