LIVE Croazia-Danimarca, Mondiali 2018 in DIRETTA: Modric e compagni favoriti, ma occhio a Eriksen

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Croazia-Danimarca, valevole come ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Si entra nel vivo della fase ad eliminazione diretta con il quarto ottavo di finale del programma, che si gioca al Nizhny Novgorod Stadium di Nizhny Novgorod. Una partita che rappresenterà la prova del nove per i croati, chiamati a confermare l’ottimo gioco messo in mostra nella fase a gironi in cui hanno impressionato chiudendo al primo posto a punteggio pieno. La Croazia parte perciò da favorita contro i danesi, i quali si sono garantiti l’accesso alla fase ad eliminazione diretta con il secondo posto nel gruppo C alle spalle della Francia. Gli scandinavi lasceranno probabilmente il pallino del gioco agli avversari cercando di sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno nei 90′ di gioco, magari con un lampo della stella indiscussa della squadra, Christian Eriksen. Si profila perciò una sfida a distanza tra Modric e Eriksen, i due giocatori con maggiore qualità nelle due compagini.

Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20:00 a Nizhny Novgorod.

Foto: Alexander Ishchenko / Shutterstock.com