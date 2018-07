Kimi Raikkonen, GP Ungheria 2018: “Delusione non essere primi. Ma sul bagnato la Ferrari non è così male…”

Kimi Raikkonen scatterà in terza posizione nel GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha fatto meglio del compagno di squadra Sebastian Vettel ma si è dovuto inchinare al cospetto delle Mercedes che occupano la prima fila. Il finlandese ha provato a battagliare sull’acqua ma in queste condizioni non è riuscito a tenere il passo delle Frecce d’Argento, ottenendo il miglior risultato possibile sotto la pioggia.

Il Campione del Mondo 2007 è sembrato comunque positivo nella conferenza stampa che ha seguito le qualifiche e ha tracciato un bilancio cristallino della situazione, dichiarandosi anche ottimista in vista della gara di domani: “E’ stato insidioso e complicato, era difficile prendere le decisioni giuste. Nel Q2 ho cercato di uscire con le gomme da asciutto ma era complicato, poi ho passato il taglio con le intermedie. E’ deludente non essere arrivati primi con la velocità che avevamo oggi ma allo stesso tempo è stato sorprendente vedere come la Ferrari andasse bene sull’acqua rispetto agli standard: negli ultimi tempi non era mai andata così bene in queste condizioni, non era certamente il nostro punto di forza e oggi quantomeno siamo stati competitivi. Sono stato anche un po’ fortunato con il traffico, ci siamo trovati dietro la Haas e non abbiamo potuto fare molto di più ed è un peccato perché avevo la velocità. Per la gara? Domani è un altro giorno e vedremo“.













FOTOCATTAGNI