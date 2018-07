F1, GP Ungheria 2018: le previsioni meteo della gara. Rischio pioggia scongiurato? Possibili alte temperature in arrivo

La pioggia ha letteralmente stravolto le qualifiche del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. L’acqua ha scombussolato i piani delle Ferrari, le Rosse hanno sofferto sull’asfalto bagnato e hanno dovuto chinare il capo al cospetto delle Mercedes che occupano la prima fila. Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas, poi Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel: la rincorsa del tedesco in gara sarà molto complicata visto che all’Hungaroring è davvero molto difficile sorpassare ma il pilota della Ferrari proverà a inventarsi una magia anche perché sull’asciutto il Cavallino Rampante sembra favorito nei confronti delle Frecce d’Argento.

Le previsioni meteo non lasciano infatti spazio ad alcun dubbio per la gara: sicuramente non pioverà (percentuali attorno al 5%) e ci saranno delle temperature davvero roventi con 30 °C per l’aria e quasi 60 °C per l’asfalto. Saranno fondamentali la tenuta delle gomme, l’usura degli pneumatici e le varie strategie. La pioggia non sarà dunque un fattore per questa gara che si svolgerà interamente sotto il sole e con un caldo davvero estivo: le Ferrari riusciranno ad attaccare le Mercedes sfruttando una presunta superiorità tecnica?