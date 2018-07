Judo, la Federazione Internazionale sospende il Grand Slam di Abu Dhabi e il Grand Prix di Tunisi

La International Judo Federation ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni e le competizioni internazionali previste in Tunisia e negli Emirati Arabi, precisamente il Grand Slam di Abu Dhabi e il Grand Prix di Tunisi.

Nel comunicato rilasciato dalla IJF si legge che compito della Federazione stessa è promuovere i principi morali e i valori del judo, quelli olimpici e dello sport in generale dando un “contributo attivo alla promozione della pace, dell’uguaglianza tra nazioni, razze e generi“.

L’articolo 1, comma 2, dello statuto della Federazione, recita infatti: “IJF non discriminerà sulla base di razza, religione, genere od opinioni politiche” e proprio sulla base di ciò e “basandosi sulle esperienze degli anni precedenti e nel tentativo di dare una ferma e costruttiva linea di posizione contro la discriminazione nello sport” la IJF ha deciso di sospendere il Grand Slam di Abu Dhabi e il Grand Prix di Tunisi.

Il resto del comunicato recita così: “Prima di questa decisione e dopo aver attentamente analizzato le situazioni passate in cui è avvenuto un rfiuto di far partecipare alle stesse condizioni tutti i membri delle federazioni appartenenti alla IJF – con le loro insegne e inni nazionali – agli eventi succitati, dopo ripetuti interventi passati, la Federazione Internazionale ha ufficialmente richiesto ai due organizzatori di di fornire una lettera firmata dai governi che garantisse a tutte le nazioni appartenenti alla IJF di partecipare ai loro eventi in condizioni di uguaglianze. La IJF è consapevole che i problemi e gli incidenti riportati sono dovuto a complessi e complicati contesti storici e politici, ma crediamo fortemente che la politica non debba avere alcuna interferenza con gli sport e che questi debbano essere un riflesso del rispetto per gli esseri umani, della comprensione e della mutua cooperazione e che gli sport, come una delle più alte espressioni dell’umanità, debbano avere la forza di vincere su altri conflitti o interessi. A oggi, ben oltre la data di scadenza, nessuna risposta positiva è arrivata e il Comitato Esecutivo ha deciso di sospendere sia il Grand Slam di Abu Dhabi che il Grand Prix di Tunisi finché non saranno date garanzie governative che assicureranno una libera ed eguale partecipazione di tutte le nazioni a questi eventi”.

Qui il comunicato della International Judo Federation













Twitter: @IreneConEAperta

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: International Judo Federation