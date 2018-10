Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2018: Franssen e Pinot festeggiano al femminile, Muki e Shavdatuashvili tra gli uomini

La seconda giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2018 di judo è andata in archivio con lo svolgimento del torneo di quattro categorie, due femminili e due maschili. Non erano impegnati atleti azzurri, che non saranno presenti neanche nelle gare dell’ultima giornata del programma.

Nei -63 kg femminili ha conquistato il successo l’olandese Franssen sconfiggendo prima la tedesca Trajdos e successivamente la slovena Leski nell’atto conclusivo con il waza-ari decisivo messo a segno dopo 3’36” di Golden Score. Il podio è stato completato dall’australiana Haecker e dalla slovena Trstenjak, abili nel superare con successo i tabelloni di ripescaggio per il terzo posto. Nei -70 kg la vittoria è andata alla francese Pinot, la quale si è sbarazzata in finalissima della tedesca Butkereit dopo aver sconfitto in semifinale la spagnola Bernabeu. Le due finaline sono state portate a casa dall’austriaca Polleres e dalla tedesca Scoccimarro.

Al maschile è andato in scena il torneo dei -73 kg, con il trionfo conclusivo del georgiano Shavdatuashvili ai danni del kosovaro Gjakova nell’atto conclusivo. Il russo Mogushkov e lo svedese Macias hanno riscattato la rispettiva sconfitta in semifinale con la conquista del terzo posto della prestigiosa tappa Grand Slam di Abu Dhabi. Nella categoria -81 kg si è imposto l’israeliano Muki con il successo in finale contro il belga Casse, mentre i bronzi sono stati assegnati all’olandese De Wit e al kazako Khamza. Domani è prevista l’ultima giornata della rassegna, con l’assegnazione degli ultimi cinque titoli nelle categorie pesanti.

Di seguito, il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2018 di judo:

-63 kg F

1 Franssen (Ned)

2 Leski (Slo)

3 Haecker (Aus) e Trstenjak (Slo)

-70 kg F

1 Pinot (Fra)

2 Butkereit (Ger)

3 Polleres (Aut) e Scoccimarro (Ger)

-73 kg M

1 Shavdatuashvili (Geo)

2 Gjakova (Kos)

3 Mogushkov (Rus) e Macias (Swe)

-81 kg M

1 Muki (Isr)

2 Casse (Bel)

3 De Wit (Ned) e Khamza (Kaz)













Foto: IJF