Judo, Grand Prix Zagabria 2018: Fabio Basile conquista l’argento. Esposito quinto, out Gwend

Si interrompe finalmente il digiuno di medaglie durante le tappe di Grand Prix: Fabio Basile, nella sua nuova categoria dei -73 kg, ha conquistato una meritata medaglia d’argento.

Nonostante gli acciacchi il Campione Olimpico di Rio ha disputato una giornata di incontri con pochissime sbavature arrendendosi solamente in finale contro il kosovaro Akii Gjakova che al momento sembra essere imbattibile. Nel percorso fino alla finale Basile si è scontrato contro l’albanese Armando Mollosmani, battuto per ippon, contro il tedesco Anthony Zingg (waza-ari), contro l’egiziano Mohamed Mohyeldin (waza-ari) e di nuovo ippon contro lo svedese Tommy Macias e contro l’israeliano Tohar Butbul in semifinale. E’ un argento, questo di Basile, che vale oro: il salto di categoria sembra essere stato del tutto completato e il judoka azzurro ha dimostrato di avere molto da dire anche in questa categoria di peso.

Si ferma dopo tre incontri, nella stessa categoria, Leonardo Casaglia che vince per ippon il primo incontro contro il lettone Dmitrijs Fedosejenkovs e per waza-ari il secondo contro l’olandese Kenneth Henneveld. Fuori invece contro lo sloveno Marin Hojak.

Bella la prestazione di Antonio Esposito (-81kg) che pur fermandosi al quinto posto e quindi ai piedi del podio ha dimostrato una forma eccellente. Sulla strada per la semifinale ha incontrato prima il judoka del Gabon Terence Kouamba, battuto per ippon, l’israeliano campione continentale Sagi Muki (ippon) e Sotaro Fujiwara, battuto anche lui per ippon. In semifinale ha incontrato il belga Matthias Casse che battendo il napoletano per waza-ari l’ha spedito a lottare per il bronzo. Il portoghese Auri Egutidze ha avuto la meglio, ma quella di Esposito resta una gara superlativa.

Male Edwige Gwend (-63 kg) eliminata al primo turno dalla filippina Kiyomi Watanabe. Eliminata dopo due incontri anche Carola Paissoni (-70 kg) che, dopo aver battuto per ippon l’israeliana Yarden Mayersohn, ha ceduto il passo alla francese Marie Eve Gahie che a fine giornata si è laureata campionessa battendo in finale la giapponese Yoko Ono.

Domani terza e ultima giornata di gare a Zagabria con impegnati gli azzurri Giorgia Stangherlin (78 kg), Nicholas Mungai (90 kg) e Giuliano Loporchio (100 kg).

Ecco invece i podi di giornata:

Donne -63 kg: 1) Nabekura (Giap); 2) Trstenjak (Slo); 3) Castilhos (Bra) e Beauchemin-Pinard (Can)

Donne -70 kg: 1) Gahie (Fra); 2) Ono (Giap); 3) Conway (Gbr) e Niang (Mar)

Uomini -73 kg: 1) Gjakova (Kos); 2) Basile (Ita); 3) Butbul (Isr) e Orujov (Aze)

Uomini -81 kg: 1) Ressel (Ger); 2) Casse (Bel); 3) Fujiwara (Giap) e Egutidze (Por)













Twitter: @IreneConEAperta

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: International Judo Federation – Mayorova Marina