Judo, European Cup junior 2018: pioggia di medaglie! Luca Caggiano oro. Martelloni, Cala Lesina e Mella argento

È letteralmente una pioggia di medaglie quella che oggi gli azzurri del Judo hanno ottenuto all’European Cup Junior di Paks, Ungheria. Su tutte brilla la medaglia d’oro di Luca Caggiano che è salito sul gradino più alto del podio della sua categoria, i 66 kg. Una corsa trionfale la sua, con cinque vittorie che l’hanno portato dritto in finale contro il compagno di squadra Edoardo Mella.

“La gara è andata come speravo“, ha detto Luca Caggiano dopo la premiazione, “Ci ho creduto fino alla fine e non ho mai perso la concentrazione, finalmente è arrivata la medaglia che tanto aspettavo e ora continuerò a lavorare con più motivazione. Ringrazio la mia famiglia e il Centro Sportivo Carabinieri che mi supportano sempre”.

Soddisfatto anche Edoardo Mella che, con la sconfitta in finale contro Caggiano, ha portato a casa uno dei tre argenti azzurri di giornata: “Sono molto felice di questo risultato, anche se si poteva fare meglio. Nei primi incontri, non sono riuscito a dare il meglio di me, ma poi grazie al mio allenatore, sono rimasto concentrato fino alla fine”.

Argento anche per Mattia Martelloni che nei 55 kg è arrivato in finale grazie alle due vittorie precedenti. Un argento che arriva dopo un mese di inattività sportiva e con soli dieci giorni di allenamento e preparazione alle spalle: per il giovanissimo judoka l’esame di maturità è arrivato non solo sui banchi, ma anche sul tatami.

Stesso metallo anche per Patrick Cala Lesina che con quattro vittorie, delle quali tre su ippon – contro lo slovacco Durco, il britannico Wakes e l’ungherese Naji – e con un golden score deciso dal terzo shido nei quarti contro Alessandro Aramu è volato in finale per l’oro nei 60 kg. Una medaglia però negatagli dal romeno Dinitrescu che ha conquistato l’oro di categoria.

Il bronzo è arrivato invece per Luca Carlino, 60 kg, che ha perso in semifinale contro un atleta che aveva già battuto. Comunque soddisfatto il giovane azzurro: “Molto soddisfatto però del risultato, essendo questa una medaglia che va a ricompensare tutti i sacrifici fatti, e che va a confermare le mie aspettative“.

Anche Ilaria Qualizza, 70 kg, conquista una medaglia di bronzo che però le lascia l’amaro in bocca: “Sono contenta sia arrivata un’altra medaglia, anche se non è del colore che speravo. Stiamo lavorando molto in palestra e i frutti iniziano a farsi vedere, continuerò quindi su questa strada sperando di raggiungere risultati sempre migliori”.

Con le sei medaglie di oggi e le due di ieri – l’oro di Martina Castagnola e l’argento di Federica Luciano – l’Italia raggiunge la terza piazza del medagliere del torneo europeo junior di Paks, con due ori, quattro argenti e due bronzi. Meglio solo l’Ucraina e i padroni di casa. Le nuove generazioni del judo italiano continuano a volare.













Foto: Fijlkam