Judo, European Cup junior 2018: Martina Castagnola trionfa a Paks! Secondo posto per Federica Luciano

Una vittoria e un secondo posto per l’Italia a Paks, in Ungheria, dove è in corso una tappa dell’European Cup junior 2018. A trionfare nel torneo magiaro è stata Martina Castagnola, che ha conseguito il primo posto nella categoria -52 kg, battendo in successione l’ucraina Bezatosna, la britannica Piechota e la connazionale Matilda Avila in un derby fratricida, prima di superare in finale la tedesca Ballhaus e salire sul gradino più alto del podio.

“Si tratta della mia prima vittoria in European Cup. – racconta Martina Castagnola sul sito della Fijlkam – Sono rimasta concentrata per tutta la gara e il risultato si è visto. Sono contenta e spero di continuare così”.

A distinguersi a Paks è stata anche Federica Luciano, che ha concluso al secondo posto nella categoria -57 kg, battendo le ungheresi Tamasi e Varga, beniamine di casa, nei primi due turni, per poi avere la meglio sulla statunitense Lieby e sulla serba Perisic, prima di arrendersi in finale contro la britannica Toprak.

“Questo è il mio primo podio internazionale, sotto gli occhi di mia madre. – spiega Federica Luciano, come emerge dal sito federale – Ora però si guarda già avanti”. Ad impreziosire la giornata per l’Italia sono arrivati anche i quinti posti di Matilda Avila (-52 kg) e Silvia Pellitteri (-57 kg), alle quali il podio è sfuggito davvero di un soffio al termine di una prestazione di altissimo profilo.













Foto: Fijlkam