Judo, cinque azzurri in gara al Grand Slam di Abu Dhabi: occasione per giovani e seconde linee

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre la Mubadala Arena di Abu Dhabi ospiterà l’ottavo Grand Slam stagionale del World Tour 2024 di judo, ben cinque mesi dopo il precedente appuntamento di Astana (10-12 maggio). Per il circuito maggiore si tratta del secondo evento in calendario nel nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028, dopo il Grand Prix di Zagabria andato in scena a metà settembre.

In quest’ultima fase della stagione post-Parigi tanti big sono assenti per staccare la spina e ricaricare le batterie dopo aver effettuato un lungo tour de force fino alla rassegna a cinque cerchi. Spazio dunque ai giovani e alle seconde linee di molti Paesi tra cui l’Italia, che verrà rappresentata nel Grand Slam di Abu Dhabi da cinque atleti attualmente esclusi dal giro della nazionale senior.

Debutto assoluto in uno Slam per Luca Caggiano (-66 kg), Leonardo Valeriani (-73 kg) e Vincenzo Pelligra (-81 kg), ma hanno poca esperienza a questi livelli anche Biagio D’Angelo (-60 kg) e Carlotta Avanzato (-63 kg). Con un campo partenti altamente competitivo ma non stellare, si profila dunque una grande occasione per mettersi in mostra e raccogliere punti pesanti per scalare il ranking mondiale.

Valeriani è in fiducia, dopo aver vinto due settimane fa l’European Open di Praga, ma nella sua categoria di peso saranno presenti ad Abu Dhabi cinque dei primi 20 al mondo tra cui il giapponese Tatsuki Ishihara. Da segnalare infine la partecipazione dell’olandese Joanne Van Lieshout, campionessa iridata in carica dei -63 kg.