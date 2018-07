Italia-Portogallo in tv, Finale Europei Under19: a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming?

Oggi domenica 29 luglio si gioca Italia-Portogallo, Finale degli Europei U19 di calcio. A Seinajoki (Finlandia) gli azzurri affronteranno i temibili lusitani in un atto conclusivo che si preannuncia davvero scoppiettante, intenso ed emozionante, aperto a ogni risultato. Non c’è il grande favorito della vigilia anche se la nostra Nazionale ha già sconfitto i rossoverdi nel girone eliminatorio con una prestazione di assoluto spessore tecnico.

L’Italia proverà a tornare sul tetto del Vecchio Continente dopo 15 anni dall’impresa di Pazzini, Aquilani e Chiellini che nel 2003 sconfissero il Portogallo. Kean e compagni sono stati bravi in semifinale contro la Francia mentre il Portogallo ha asfaltato l’Ucraina: ora la sfida finale che vale la gloria. Per questa parita i nostri giovani avranno addirittura la ribalta su Rai Due!

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Portogallo, finale degli Europei Under 19 2018 di calcio maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai2, in diretta streaming su RaiPlay e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 29 LUGLIO:

18.30 Italia vs Portogallo

ITALIA-PORTOGALLO: COME VEDERE LA FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

Italia-Portogallo, finale degli Europei Under 19 di calcio maschile, sarà trasmessa in diretta tv su Rai2.

Prevista la diretta streaming su RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Pagina Facebook Nazionale Italiana di Calcio