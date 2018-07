Beach volley, Europei Under 22 Jurmala. Russe troppo forti: Traballi/Puccinelli giocheranno per il bronzo

Si ferma in semifinale la fantastica corsa di Traballi/Puccinelli nel Campionato Europeo Under 22 di Jurmala in Lettonia. La coppia azzurra si inchina di fronte allo strapotere delle russe Makroguzova/Kholomina, coppia che ormai è lanciatissima anche a livello assoluto avendo già ottenuto un successo nel World Tour e due noni posti nei Major Series di questa stagione. Le russe si sono imposte in due set ma Puccinelli e Traballi hanno tenuto testa alla coppia favorita per la vittoria finale per lunghi tratti dell’incontro. Nel primo parziale le russe hanno vinto 21-17 con uno sprint finale che ha lasciato sul posto le rivali, mentre nel secondo set le russe hanno guidato fin dalle prime battute non permettendo alle italiane di avvicinarle fino al 21-16 finale.

Puccinelli/Traballi affronteranno nella finale per il terzo posto alle 14 le spagnole Alvarez/Carro, battute in due set nell’altra semifinale dalle attese padrone di casa Kravcenoka/Graudina che sfideranno dunque Makroguzova/Kholomina alle 16 per la conquista del titolo europeo.

In campo maschile la prima finalista è la coppia di casa Smits/Samoilovs, mentre la seconda finalista scaturirà dalla sfida in corso tra i lituani Knasas/Stankevicius e gli spagnoli Huerta/Huerta ma la notizia vera è che, dopo due stagioni di successi ininterrotti, la Russia non vincerà il titolo Under 22 maschile, visto che l’unica coppia russa ancora in corsa è stata battuta da Smits/Samoilovs e giocherà per il bronzo.

Semifinali femminili: Puccinelli/Traballi (Ita)-Makroguzova/Kholomina (Rus) 0-2 (17-21, 16-21), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Álvarez/Carro (Esp) 2-0 (21-18, 21-19)

Quarti di finale maschili: Huerta/Huerta (Esp)-Olimstad/Sørum (Nor) 2-0 (21-13, 21-13), Kramarenko/Ivanov (Rus)-Knasas/Stankevicius (Ltu) 1-2 (19-21, 21-19, 13-15), Shekunov/Veretiuk (Rus)-Kindl/Klaffinger (Aut) 2-1 (21-19, 25-27, 18-16), Smits/Samoilovs (Lat)-Breer/Haussener (Sui) 2-1 (21-16, 18-21, 21-19)

Semifinali maschili: Huerta/Huerta (Esp)-Knasas/Stankevicius (Ltu), Shekunov/Veretiuk (Rus)-Smits/Samoilovs (Lat) 1-2 (19-21, 21-16, 11-15)