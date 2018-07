F1, GP Ungheria 2018: come vederlo su Sky e TV8. Diretta, differita e repliche: il palinsesto e gli orari

Sarà battaglia all’Hungaroring. Sebastian Vettel e la Ferrari devono recuperare dal passo falso di Hockenheim e hanno l’opportunità del pronto riscatto nel GP d’Ungheria, vinto dal tedesco ben due volte nelle ultime tre stagioni. Seb ha commesso un errore pesante in Germania, compromettendo la gara finendo contro le barriere sul bagnato. Oltre al danno poi, per la Rossa c’è stata la beffa della vittoria di Lewis Hamilton, che in questo modo è diventato il leader del Mondiale. Ma a Budapest le gerarchie potrebbero cambiare nuovamente.

La gara del GP d’Ungheria è in programma oggi alle ore 15.10 e sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà la gara in differita.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara del GP d’Ungheria.

La programmazione di Sky Sport F1 HD

Domenica 29 luglio

ore 15.10 Gara, diretta

ore 18.00 Gara, sintesi

La programmazione di TV8

Domenica 29 luglio

ore 21.15 Gara, differita













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI