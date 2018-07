Italia-Portogallo, Europei Under 19 calcio: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

La nazionale italiana di calcio under 19 affronterà nella seconda giornata degli Europei di categoria il Portogallo, in una partita cruciale per le sorti del gruppo A. Gli azzurri, con un risultato positivo, possono ipotecare la qualificazione alle semifinali e al Mondiale Under 20 che si disputerà nel 2019 in Polonia. L’Italia si garantirebbe un posto tra le prime due del girone con due pareggi contro Portogallo e Norvegia, ma non sarà semplice contenere la velocità e la tecnica della compagine lusitana, reduce dalla vittoria all’esordio con i norvegesi. Gli azzurrini si presentano al match di stasera dopo i tre punti conquistati a scapito dei padroni di casa finlandesi in seguito ad una partita molto complicata che ha evidenziato i limiti di una difesa che ha risentito delle assenze dell’ultimo minuto di Bastoni e Buongiorno. I ragazzi guidati dal ct Paolo Nicolato sono chiamati ad una grande prestazione contro i pari età lusitani, in una sfida che potrebbe stabilire il primato del raggruppamento.

La partita sarà trasmessa alle ore 19 italiane in diretta tv su Rai Sport ed in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sarà possibile inoltre seguire la partita su OASport con la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA E ORARIO

Giovedì 19 luglio

Vaasa (Finlandia), ore 19:00: Italia-Portogallo

Foto: FIGC – Italia Under 19