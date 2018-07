Beach volley, World Tour 2018 Haivang. Si torna in Cina per un 3 Stelle “senza stelle”. Sarà ancora dominio dei padroni di casa?

E’ un 3 Stelle “senza stelle” e senza italiani quello che va in scena da oggi a domenica ad Haivang in Cina. La concomitanza con il campionato europeo e gli altri impegni (soprattutto il riposo dopo le fatiche di Gstaad) delle coppie di punta di Nord America e Brasile hanno abbassato sensibilmente il peso specifico del torneo di Haivang che distribuisce comunque punti pesanti nelle classifiche internazionali e un bel gruzzoletto ai vincitori. Non un’idea meravigliosa della Fivb piazzare un 3 Stelle in concomitanza con l’Europeo in Olanda ma nel nuovo corso il motto è che il Circo non si deve fermare mai: da rivedere visto che nel torneo femminile non si sono nemmeno riempite tutte le caselle delle coppie iscritte al tabellone principale.

Al via c’è il resto del mondo, un po’ di Europa, Stati Uniti e Brasile di secondo piano, tanta Asia, in particolare la nazionale cinese al gran completo per un torneo che si preannuncia incerto e nel quale, in sede di pronostico, si fanno preferire proprio le coppie di casa, Gao/Li in campo maschile, sotto la guida dell’ex tecnico azzurro Paulao e le forti Wang/Xia in campo femminile. Ieri si sono disputate le qualificazioni, a partire dalle 2 tutti in campo per la prima giornata di gare del tabellone principale.

Così le qualificazioni maschili: Di Giantommaso/Silvestre (Fra)-Golovin/Myskiv (Rus) 2-0 (21-13, 23-21), Wheelan/MacNeil (Chn)-Liu/Li (Chn) 2-0 (21-18, 21-12), Kopp/Hoey (Can)-Roberts/Field (Usa) 0-2 (20-22, 20-22), Lam/Kelvin (Hkg)-Wang/Li Lei (Chn) 0-2 (13-21, 14-21)

Semifinali dei gironi maschili: Pool A: Gao/Li (Chn)-Di Giantommaso/Silvestre (Fra), Zemljak/Pokeršnik (Slo)-Dziadkou/Kavalenka (Blr). Pool B: O’Gorman/Saxton (Can)-Wang/Li Lei (Chn), Nurminen/Siren (Fin)-Budinger/Rosenthal (Usa). Pool C: George/Thiago (Bra)-Roberts/Field (Usa), Wutzl/Frühbauer (Aut)-Mermer/Urlu (Tur). Pool D: Slick/Patterson (Usa)-Wheelan/MacNeil (Can), Nõlvak/Tiisaar (Est)-Surin/Adisorn (Tha). Pool E: Walkenhorst/Winter (Ger)-Dickson/Ferguson (Aus), Álvaro Filho/Luciano (Bra)-Nuttanon/Sedtawat (Tha). Pool F: Kolinske/Evans (Usa)-Li Zhuoxin/Zhou (Chn), Solovejs/Finsters (Lat)-Betzien/Erdmann (Ger). Pool G: Durant/Schumann (Aus)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn), McHugh/Schubert (Aus)-Appelgren/Boman (Swe). Pool H: Ermacora/Pristauz (Aut)-Huber/Dressler (Aut), Kissling/Zandbergen (Sui)-Seidl/Waller (Aut).

Semifinali dei gironi femminili: Pool A: Wang/Xia (Chn)-Bye, Chorin/Deev (Isr)-Sider/Lapointe (Can). Pool B: Stockman/Larsen (Usa)-Bye, Numwong/Hongpak (Tha)-Cao/Hang (Chn). Pool C: Flint/Daym (Usa)-Bye, Kjølberg/Hjortland (Nor)-McNamara/McNamara (Can). Pool D: Schneider/Tillmann (Ger)-Urata/Tanaka (Jpn), Wang/Zeng (Chn)-Fröhlich/Seeber (Ger). Pool E: Bell/Ngauamo (Aus)-Brailko/Namike (Lat), Andriukaityte/Zobnina (Ltu)-Freiberger/Teufl (Aut). Pool F: Dowdy/Pollock (Usa)-Li/Dong (Chn), Gordon/Bukovec (Can)-Scarbrough/Davis (Usa). Pool G: Radarong/Udomchavee (Tha)-Rancourt/Meunier-Bédard (Can), Arnholdt/Welsch (Ger)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut). Pool H: Nagata/Kumada (Jpn)-Laird/Kendall (Aus), Placette/Richard (Fra)-Ledoux/Sponcil (Usa)