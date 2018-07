Italia-Norvegia, Europei calcio Under19 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

La nazionale italiana maschile di calcio under 19 si gioca la qualificazione alle semifinali dell’Europeo, con conseguente pass iridato, nell’ultima partita del gruppo A contro la Norvegia. Gli azzurrini vogliono dare seguito alle prime due vittorie contro Finlandia e Portogallo con un’altra prestazione di ottimo livello che certificherebbe la bontà del lavoro svolto dal ct Paolo Nicolato su questo gruppo. L’Italia deve però blindare la qualificazione nel match di oggi con i norvegesi, in cui le basta pareggiare per assicurarsi la vetta del girone, inoltre sarebbe sufficiente anche una sconfitta con un solo gol di scarto per chiudere quantomeno al secondo posto il raggruppamento.

Italia-Norvegia si disputerà a Seinajoki (Finlandia) oggi pomeriggio alle ore 17:30, in contemporanea con l’altra sfida del girone Portogallo-Finlandia che si giocherà a Vaasa. La partita dell’Italia verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. Sarà possibile seguire l’incontro anche con la DIRETTA LIVE di OASport. Di seguito le probabili formazioni ed il programma completo.

Domenica 22 luglio

Ore 17:30 Italia-Norvegia, Seinajoki Stadium (Finlandia)

Probabili formazioni di Italia-Norvegia

ITALIA (4-3-1-2): Plizzari; Candela, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli; Melegoni, Gabbia, Frattesi; Brignola; Capone, Scamacca

NORVEGIA (4-4-2): Lund; Borchgrevink, Ostigard, Salte, Kitolano; Vetlesen, Christensen, Borkeeiet, Hauge; Markovic, Botheim

Foto: FIGC – Italia Under 19